Nuevos efectivos PNP saldrán a las calles desde el 1 de abril: "Le pido a Dios que los bendiga", dijo Óscar Arriola

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que los alumnos de la PNP, recientemente graduados, iniciarán su servicio respectivo desde el miércoles 1 de abril. Los más de 5600 nuevos efectivos policiales se desplegarán en distintos puntos en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Nuevos policías deberán enfrentar ola de violencia

Durante la ceremonia oficial de graduación y egreso de estudiantes de la Escuela Superior Técnico Profesional de la PNP, llevada a cabo esta mañana, en el distrito de Puente Piedra, Arriola brindó palabras de aliento para los nuevos agentes policiales que iniciarán sus labores en medio de una ola de violencia por parte de bandas criminales.

En esa línea, el comandante general PNP indicó que los alumnos deberán cumplir con la Constitución y las leyes; además, brindarán su servicio a la ciudadanía, cuando estos lo requieran y en ocasiones, denuncien ser víctima de diferentes delitos como extorsión, robo y otros.

Según indicó, desde la institución policial se viene trabajando a tiempo completo para combatir dicha problemática que golpea día a día a los peruanos, por lo que espera, los nuevos efectivos se encuentren comprometidos en ejecutar las diversas medidas del Estado para frenar la inseguridad. "Somos los hijos del pueblo que ahora nos hacemos ley para servir a la patria", enfatizó.

Arriola agradeció a presidente Balcázar

Arriola Delgado expresó su agradecimiento hacia el presidente de la República, José María Balcázar, por brindar "todo su apoyo" hacia la PNP, debido a que se habría reforzado la institución con tecnología, recursos, equipamiento e infraestructuras. Al respecto, indicó que se estarían "viendo los frutos".

Complementando, resaltó que esta madrugada se capturaron a integrantes de la banda criminal 'Los Mexicanos', quienes estarían detrás de ataques armados contra empresas de transporte público. Ante ello, ratificó su compromiso en que se continúe realizando operativos con resultados.

De tal modo, informó que los nuevos efectivos policiales, que saldrán a las calles desde el 1 de abril, deberán realizar el mismo trabajo y ayudar a combatir el crimen organizado. Al respecto, pidió su protección y honrar a la institución.

"Ustedes salen al servicio y desde el 1 de abril al servicio activo, así que, le pido a Dios que los bendiga, a la Santa Madre Virgen que los proteja con su manto, al Espíritu Santo que los inspire y a ustedes les pido que miren, cada vez que amanezca y salga el sol, que miren su pecho donde está la PNP, para que lo honren y para que lleguen a la casa con la frente el alto", dijo ante la prensa, este jueves 26 de marzo.

Para concluir, Arriola explicó que el aceleramiento de la graduación de dichos alumnos de la PNP se ejecutó cumpliendo con los créditos requeridos por Sunedu, por lo que saludó el sacrificio de estudiar más horas. "Hay una sociedad que nos reclama", enfatizó.