Gobierno designa a Yonny Ramírez Aguilar como nuevo director de la DINI

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar oficializó este miércoles 25 de marzo la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en reemplazo de Alejandro Washington Oviedo Echevarría.

Cabe señalar que, el nombramiento se enmarca en la Resolución Suprema N.º 122-2026-PCM, publicada hoy en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, la cual es también es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Cambios en la DINI previo a las elecciones generales

El cambio en la dirección de la DINI se da a 18 días de celebrarse las elecciones generales y luego de una semana de la recomposición del Gabinete Ministerial tras la renuncia irrevocable presentada por Denisse Miralles.

Es importante mencionar que, el flamante jefe de la DINI fue coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), y en septiembre de 2025 fue pasado al retiro por la causal de limite de edad, durante la administración de la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra.

En cambio, su antecesor llegó al cargo en mayo del año pasado, en reemplazo de Max Orlando Anhuamán Centeno - exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), quien asumió el cargo en enero del mismo año en referencia.

Para tener en cuenta:

De acuerdo con los artículos 19 y 21 del Decreto Legislativo N.º 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), su titular es designado por el jefe de Estado, mediante resolución suprema, refrendada por el presidente del Consejo de Ministros.

El nombramiento del funcionario se basa en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

Así como, la Ley N.º 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción; y, el Decreto Legislativo N.º 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.

De esta manera, la DINI tiene un nuevo titular. Yonny Narciso Ramírez Aguilar asume el cargo en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta contra la ciudadanía a diario, quienes reclaman justamente mayor inteligencia para hacerle frente a este flagelo.