Avión con pasajeros a bordo aterrizó de emergencia tras explosión de una turbina: Esto se sabe

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Emergencia en el aeropuerto. La turbina de un avión explotó al momento de despegar, generando que la tripulación realice un aterrizaje de emergencia con varios pasajeros a bordo. Las autoridades investigan las causas del incidente.

Avión aterriza de emergencia por falla en turbina

Lo que podía ser un viaje de descanso, se convirtió en un vuelo de tensión. De acuerdo a los primeros reportes, el incidente se registró en la noche del último domingo 29 de marzo, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo (Brasil).

Un avión de Delta Air Lines, precisamente un Airbus A330-300 sufrió una falla crítica en uno de sus motores segundos después de despegar: se registró la explosión en una de sus turbinas en el lado izquierdo. Una situación que dejó desconcertados a los pasajeros que iban a bordo del vuelo DL104.

Las imágenes captadas desde tierra mostraron fuego saliendo del motor y fragmentos encendidos que cayeron en zonas cercanas a la pista. Los restos provocaron un incendio dentro del predio aeroportuario, lo que obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencia y el accionar de la tripulación del avión: un aterrizaje de emergencia para evitar una tragedia mayor.

Investigan causas de explosión de turbina en Guarulhos

Se reveló que el vuelo comercial tenía la ruta de Guarulhos, en Sao Paulo, con destino a Atlanta, en Estados Unidos. Las grabaciones del vuelo DAL 104 también muestran que el equipo de bomberos y personal de seguridad del aeropuerto lograron controlar las llamas sin que el fuego se propagara hacia otras áreas operativas de la aeronave.

"Delta 04, hay fuego en su ala, de acuerdo, en el ala izquierda", se escucha decir al operador, mientras que el piloto responde: "afirmativo, necesitamos regresar", confirmando la emergencia y deteniendo el ascenso del avión a unos 4.500 pies.

Tras tener conocimiento de la situación, Delta Air Lines ofreció disculpas a los pasajeros tanto del vuelo DAL 104, como de otros vuelos que se vieron afectados por los retrasos. Además, confirmó que gracias a la profesionalidad del piloto y la pericia de la tripulación el avión pudo tocar tierra sin mayores complicaciones y sin reportar víctimas.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las causas exactas de la explosión de una de sus turbinas, según reportaron medios brasileños.

La turbina de un avión explota durante el despegue en el aeropuerto de Guarulhos, São Paulo.

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La rápida maniobra de los pilotos del avión de Delta Air Lines evitó una tragedia mayor luego de que uno de los motores sufriera una falla catastrófica apenas iniciada la maniobra de ascenso: explotó una de sus turbinas en el lado izquierdo. Afortunadamente no se reportaron heridos ni lesionados tras el incidente en un aeropuerto de Brasil.