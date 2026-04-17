Gobierno viene apoyando económicamente a huérfanos de transportistas fallecidos por sicariato, asegura premier

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos años, las víctimas por sicariato y extorsión en el transporte público han crecido a un ritmo alarmante ante la crisis de criminalidad que vive el país. Casi a diario, se reportan ataques armados en diferentes puntos del país por parte de delincuentes que exigen el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad.

Gobierno otorga apoyo económico a huérfanos por el sicariato

Ante este panorama, el actual gobierno, encabezado por José María Balcázar, viene tomando medidas para no dejar desprotegidos a los hijos de estos conductores y cobradores que fuera asesinados en los últimos meses.

Por ejemplo, durante la exposición de Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República en busca del voto de confianza, se dio a conocer que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se viene dando una subvención económica en favor de los huérfanos dejados en el tiempo reciente.

"A través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha venido otorgando una subvención monetaria dirigida específicamente a menores que perdieron a sus padres por el sicariato", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Gobierno viene brindando apoyo económico a menores que quedaron huérfanos tras el asesinato de transportistas a manos del sicariato, según reveló el premier Luis Arroyo. La medida busca garantizar la protección y el bienestar de los niños afectados por... pic.twitter.com/SItOJqCcLq — Exitosa Noticias (@exitosape) April 17, 2026

Seguidamente, el premier dejó en claro que son casi 100 menores los que ya forman parte de este respaldo económico el cual busca sostenerlos tras haber quedado casi en el abandono.

"Actualmente, 91 huérfanos ya reciben este apoyo. Esta medida busca garantizar un respaldo económico y de asistencia personal directo a aquellos menos que quedaron en situación de desprotección", añadió.

Siguen los ataques contra el transporte público

Pero a pesar de los esfuerzos, los criminales siguen atentando sin reparo alguno contra las unidades de transporte público en toda la capital. Una muestra de ello fue lo ocurrido en Chorrillos durante la noche de este jueves 16 de abril en plena avenida Guardia Civil en La Campiña.

Ahí, dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra un bus de la empresa Etul a pesar que se encontraba con pasajeros en el tramo final de su recorrido. Por suerte, ni el conductor, ni ninguno de los usuarios a bordo resultaron heridos debido a este incidente.

Sin embargo, el chofer de la unidad ahora teme por su vida ya que indicó que siguen recibiendo amenazas por parte de más de una banda criminal que les exige el pago de cupos.

En resumen, Luis Arroyo, jefe de Gabinete, aseguró que 91 niños huérfanos vienen recibiendo una subvención económica ya que sus padres perdieron la vida a causa del sicariato y extorsión.