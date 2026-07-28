Parada Militar 2026: Conoce la hora de inicio y las vías que permanecerán cerradas

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A un día de la Parada Militar 2026, es importante que los ciudadanos conozcan el horario de inicio del desfile y las vías que permanecerán cerradas por este evento masivo, organizado en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias y los 205 años de la Independencia del Perú.

¿A qué hora comenzará la Parada Militar este 29 de julio?

El inicio de la actividad cívica está programada para las 10:00 de la mañana, y terminará a la 1:00 de la tarde, aunque las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento las personas involucradas.

¿Qué vías permanecerán cerradas por la Parada Militar?

El miércoles 29 de julio, con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se cerrará de manera total la avenida Brasil, así como las vías aledañas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, incluidas las inmediaciones del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Desvío vehicular por Fiestas Patrias

Frente a esta situación, la Polícia Nacional del Perú exhorta a la población a utilizar rutas alternas para que se evite congestionar calles que tengan gran afluencia de vehículos. Algunas de las opciones son:

Av. Sucre

Av. Tingo María

Av. Salaverry

Av. General Vivanco

Av. Venezuela

Av. Arica

Av. Alfonso Ugarte

Av. Guzmán Blanco

Av. Del Ejército

Av. José Faustino Sánchez Carrión

Despliegue de seguridad para la Parada Militar

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, informó que entre 10,000 y 13,000 efectivos serán distribuidos en Lima Metropolitana durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

A ello se sumarán 920 policías de tránsito, que realizarán patrullaje a pie, y 320 motociclistas, quienes facilitarán la circulación vehicular y atenderán cualquier contingencia que sea requerida por la situación que acapará gran cantidad de ciudadanos que participarán en el evento y otros que serán expectadores.

Conocer los horarios y las vías que permanecerán cerradas durante el desarrollo de la Parada Militar, programada para el próximo 29 de julio, permitirá a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y evitar contratiempos.

Debido a la magnitud del evento, se desplegará un importante operativo de seguridad con la participación de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, además de la presencia de altas autoridades del Estado y delegaciones oficiales.