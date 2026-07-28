Parada Militar 2026: Conoce la hora de inicio y las vías que permanecerán cerradas

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026
A un día de la Parada Militar 2026, es importante que los ciudadanos conozcan el horario de inicio del desfile y las vías que permanecerán cerradas por este evento masivo, organizado en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias y los 205 años de la Independencia del Perú.
¿A qué hora comenzará la Parada Militar este 29 de julio?
El inicio de la actividad cívica está programada para las 10:00 de la mañana, y terminará a la 1:00 de la tarde, aunque las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento las personas involucradas.
¿Qué vías permanecerán cerradas por la Parada Militar?
El miércoles 29 de julio, con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se cerrará de manera total la avenida Brasil, así como las vías aledañas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, incluidas las inmediaciones del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.
Frente a esta situación, la Polícia Nacional del Perú exhorta a la población a utilizar rutas alternas para que se evite congestionar calles que tengan gran afluencia de vehículos. Algunas de las opciones son:
- Av. Sucre
- Av. Tingo María
- Av. Salaverry
- Av. General Vivanco
- Av. Venezuela
- Av. Arica
- Av. Alfonso Ugarte
- Av. Guzmán Blanco
- Av. Del Ejército
- Av. José Faustino Sánchez Carrión
Despliegue de seguridad para la Parada Militar
El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, informó que entre 10,000 y 13,000 efectivos serán distribuidos en Lima Metropolitana durante las celebraciones por Fiestas Patrias.
A ello se sumarán 920 policías de tránsito, que realizarán patrullaje a pie, y 320 motociclistas, quienes facilitarán la circulación vehicular y atenderán cualquier contingencia que sea requerida por la situación que acapará gran cantidad de ciudadanos que participarán en el evento y otros que serán expectadores.
Conocer los horarios y las vías que permanecerán cerradas durante el desarrollo de la Parada Militar, programada para el próximo 29 de julio, permitirá a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y evitar contratiempos.
Debido a la magnitud del evento, se desplegará un importante operativo de seguridad con la participación de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, además de la presencia de altas autoridades del Estado y delegaciones oficiales.