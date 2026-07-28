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Parada Militar 2026: Conoce la hora de inicio y las vías que permanecerán cerradas

La Parada Militar se realizará este 29 de julio. Revisa el horario de inicio y las calles que permanecerán cerradas por el tradicional desfile de Fiestas Patrias.

Parada militar
Parada militar (Difusión)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026

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A un día de la Parada Militar 2026, es importante que los ciudadanos conozcan el horario de inicio del desfile y las vías que permanecerán cerradas por este evento masivo, organizado en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias y los 205 años de la Independencia del Perú.

¿A qué hora comenzará la Parada Militar este 29 de julio?

El inicio de la actividad cívica está programada para las 10:00 de la mañana, y terminará a la 1:00 de la tarde, aunque las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento las personas involucradas.

¿Qué vías permanecerán cerradas por la Parada Militar?

El miércoles 29 de julio, con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se cerrará de manera total la avenida Brasil, así como las vías aledañas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, incluidas las inmediaciones del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Desvío vehicular por Fiestas Patrias
Desvío vehicular por Fiestas Patrias

Frente a esta situación, la Polícia Nacional del Perú exhorta a la población a utilizar rutas alternas para que se evite congestionar calles que tengan gran afluencia de vehículos. Algunas de las opciones son:

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  • Av. Sucre
  • Av. Tingo María
  • Av. Salaverry
  • Av. General Vivanco
  • Av. Venezuela
  • Av. Arica
  • Av. Alfonso Ugarte
  • Av. Guzmán Blanco
  • Av. Del Ejército
  • Av. José Faustino Sánchez Carrión

Despliegue de seguridad para la Parada Militar

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, informó que entre 10,000 y 13,000 efectivos serán distribuidos en Lima Metropolitana durante las celebraciones por Fiestas Patrias. 

A ello se sumarán 920 policías de tránsito, que realizarán patrullaje a pie, y 320 motociclistas, quienes facilitarán la circulación vehicular y atenderán cualquier contingencia que sea requerida por la situación que acapará gran cantidad de ciudadanos que participarán en el evento y otros que serán expectadores.

Conocer los horarios y las vías que permanecerán cerradas durante el desarrollo de la Parada Militar, programada para el próximo 29 de julio, permitirá a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y evitar contratiempos. 

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Debido a la magnitud del evento, se desplegará un importante operativo de seguridad con la participación de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, además de la presencia de altas autoridades del Estado y delegaciones oficiales.

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