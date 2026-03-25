¿Se reconciliaron? Miguel Trauco es captado JUNTO A SU NOVIA Mariela Arévalo en discoteca en Tarapoto

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El "terremoto" causado por las denuncias contra futbolistas de Alianza Lima y la selección parece no haber sido suficiente para separar a Miguel Trauco y Mariela Arévalo. Si bien la modelo aseguró hace poco que el vínculo sentimental había terminado tras la controversia, la realidad fuera de cámaras contaría otra historia.

Nuevas pruebas televisivas han puesto en duda el comunicado de Arévalo, mostrando una cercanía que desmiente la "ruptura definitiva". Mientras la polémica legal y deportiva sigue su curso, en el plano personal, el lateral zurdo parece haber encontrado el camino de la reconciliación.

De acuerdo con el programa "Q Bochinche", ambos fueron captados recientemente compartiendo en un ambiente nocturno en la selva peruana, lo que pondría en duda la supuesta separación.

"Lo vimos en una discoteca de la selva con su pareja al parecer nunca terminaron, o simplemente fue un break", dijo Ric La Torre sorprendido ante las imágenes.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo también cenaron juntos

Sin embargo, parece que la reconciliación ya se dio, pues los conductores de este espacio en YouTube sostuvieron que antes de asistir a este lugar nocturno, ambos estuvieron cenando a un reconocido restaurant de la selva.

"La novia estaría muy bien y se luce como si nada hubiera sucedido. Esto fue el fin de semana, antes de la disco se fueron a comer a un restaurante este pasado sábado 21 de marzo", agregó, alimentando así el interés mediático en torno a la vida personal de Miguel Trauco.

En paralelo, también se ha puesto sobre la mesa la situación legal que rodea al defensor. La continuidad o no del proceso tras la denuncia inicial es un tema que aún genera interrogantes en la opinión pública y en los espacios mediáticos que siguen de cerca el caso.

¿Qué sucedió?

A finales de enero de 2026, una joven argentina de 22 años, presentó una denuncia por agresión sexual en los fueros judiciales de su país en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres futbolistas experimentados del club Alianza Lima.

La noticia fue comunicada por el noticiero argentino Otra Mañana. Según el reporte, el abuso se habría cometido en Montevideo, donde el equipo peruano completó su pretemporada con un torneo amistoso denominado Serie Río de la Plata 2026.

Según el relato de la denunciante, ella conocía previamente al defensor Carlos Zambrano, quien la invitó al hotel Hyatt Centric, ubicado en Montevideo, en el barrio de Pocitos, donde se concentraba la delegación de Alianza Lima. Fue acompañada de una amiga.

Luego subió a una de las habitaciones, donde se habría supuestamente producido el delito en complicidad con Miguel Trauco y Sergio Peña. En su país, la joven recibió atención en dos hospitales.