Política
Estrategia debe revaluarse

Alcalde del Rímac: "Para que el estado de emergencia funcione, se debe definir el número de miembros de las FF. AA. por distrito"

En diálogo con Exitosa, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, indicó que, para que funcione el estado de emergencia, se debe definir el número de miembros de las Fuerzas Armadas por cada distrito.

Néstor de la Rosa - alcalde del Rímac.
11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/11/2025

El alcalde distrital del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, se refirió en Exitosa sobre la declaratoria de estado de emergencia y la presencia del personal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para el control del orden interno durante el periodo de excepción. 

En ese sentido, el burgomaestre señaló que, para una mayor eficacia en la estrategia del Poder Ejecutivo contra la criminalidad organizada, se debería reevaluar la cantidad del personal militar en las calles, en función al tamaño de la población de cada distrito de la capital, puesto que, la cantidad asignada a la fecha es insuficiente

