Terror en SMP: Criminales atacan a balazos bus de la empresa San Germán a plena luz del día

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el distrito limeño de San Martín de Porres, un nuevo ataque extorsivo se produjo contra un bus de la empresa de transporte "San Germán". Durante esta tarde, mientras el vehículo se movilizaba por la Av. Germán Aguirre, fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos siendo el autor de los disparos y el otro, sobre una moto lineal, el encargado de la huida.

Lo más impactante es que el atentado fue grabado por el propio sicario, quien tras esperar, ejecutó alrededor de 12 disparos contra el chofer de la unidad móvil y posteriormente huyó a bordo de la motocicleta conducida por su cómplice.

Salvó de morir

Afortunadamente, el conductor logró evadir el ataque y actualmente se encuentra estable, según información policial. Sin embargo, vehículo sufrió daños en las ventanas y en los laterales, donde se pueden apreciar los impactos de bala.

El hecho ha causado gran conmoción entre los vecinos de la zona, quienes exigen a las autoridades un mayor resguardo en la zona debido a que, pese al estado de emergencia vigente para Lima y Callao, los ataques a las empresas de transporte no han cesado.

Peritos de criminalística acudieron al lugar, encontrando alrededor de 10 casquillos de balas

Delincuentes eran extranjeros

De acuerdo al video del ataque, difundido en redes sociales, puede escucharse al primer sujeto exigir el pago acordado con la empresa de transporte al momento de iniciar con los disparos. Por el tono y modo de hablar, se presume que este sería de nacionalidad venezolana.

Por otro lado, tanto el conductor como su acompañante informaron que las amenazas extorsivas hacia la empresa donde trabajan habrían iniciado desde hace un mes; sin embargo, no habían recibido ataques de este tipo hasta el día de hoy.

Un distrito golpeado por la inseguridad

Cabe precisar que durante los últimos meses, el distrito de San Martín de Porres se ha convertido en el foco de ataques violentos contra buses de transporte público, muchos de los cuales son ligados con la extorsión y el cobro de cupos a las empresas a cargo de este servicio, vital para la movilidad de miles de ciudadanos.

Ante dicho escenario y otras amenazas previas, la empresa San Germán se ha visto obligada a tener recortar sus rutas dada la falta de seguridad, tanto para sus conductores como para sus usuarios. De igual modo, la empresa anteriormente había mostrado su solidaridad al paro convocado por diversos gremios de transporte el pasado 4 de noviembre.