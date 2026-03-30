PNP incauta más de 1 millón de soles en narcóticos que tenían como destino Londres

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un operativo dirigido por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de un cargamento de estupefacientes valorizado en más de 1 millón de soles que tenían un destino internacional: Londres.

La incautación fue realizada antes de que un pasajero del Aeropuerto Jorge Chávez intentará hacer escala la ciudad de Sao Paulo y posteriormente llevar los paquetes hacia el continente europeo.

Más de 1 millón de soles incautados

Un reciente operativo realizado por la Dirandro dio un importante golpe contra el narcotráfico. Así, se realizó la detención de un pasajero en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quien llevaba en sus pertenencias una importante carga de estupefacientes con intención de trasladarlo hacia el extranjero.

De acuerdo al recorrido que haría el pasajero su vuelo tenía escala en Sao Paulo, en Brasil, y luego desde ahí se trasladaría hacia la ciudad de Londres en Inglaterra.

La persona intervenida fue identificada como Diego Villajuan Arrojo (33), quien transportaba el cargamento ilícito bajo la modalidad de equipaje acondicionado, es decir, estaba encubierto en parte de la valija.

Al momento de trasladar al joven para proceder con la inspección en la bodega, los agentes hallaron doce chalecos que contenían alcaloide de cocaína. Finalizada la extracción, se contabilizó que la carga tenía un peso total de 11.995 kilogramos.

Las autoridades calcularon que el valor de la droga incautada asciende a S/ 1 583 000, monto que equivale a casi 453 mil dólares. Como parte de la incautación se decomisó un teléfono celular, 550 soles en efectivo y 1,000 libras esterlinas.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes a ley.

Celulares importados ilegalmente fueron incautadas

La Sunat dio con la incautación de 400 teléfonos celulares de alta gama valorizados en más de S/700 mil que intentaban ser ingresados ilegalmente al territorio nacional. Los equipos electrónicos eran traídos desde el extranjero bajo identidades de personas que no habían solicitado tales compras con el fin de evadir impuestos.

El gerente de Riesgos y Procesos de la Sunat, Walter Oré, indicó que se estaría haciendo una suplantación de sus identidades para traer los envíos de manera fraccionada y evadir los impuestos correspondientes a la importación.

Oré explicó que este tipo de modalidad ha sido denominada como 'paquetería fantasma', debido a que se desconoce los reales operadores de la compra de celulares, mientras que se usa la identidad de ciudadanos que no han solicitado tales equipos.