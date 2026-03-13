Policía recupera área intangible en zona arqueológica de San Juan de Lurigancho que había sido invadida

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió recuperar parte del área intangible del paisaje arqueológico prehispánico Camino Cerro El Chivo, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima.

La intervención se realizó con apoyo de instituciones del Estado para proteger este espacio reconocido como patrimonio cultural.

La acción se desarrolló en el Camino Cerro El Chivo, zona que forma parte de un paisaje arqueológico protegido por el Ministerio de Cultura del Perú.

Durante el operativo, se pudo lograr recuperar aproximadamente 70 metros cuadrados de área intangible, que se encontraba ocupada por estructuras precarias y acumulación de residuos sólidos.

Según información del Ministerio de Cultura, el sitio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial N.° 113-2016-VMPCIC/MC, lo que implica que el área debe mantenerse libre de ocupaciones y cualquier intervención requiere autorización del Estado.

Intervención coordinada para proteger el patrimonio

El operativo fue ejecutado de manera intersectorial con la participación de efectivos policiales, representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de personal técnico del sector Cultura. La intervención tuvo como objetivo recuperar el espacio y garantizar la protección del patrimonio arqueológico.

Durante las acciones en el lugar, las autoridades realizaron labores de coordinación y diálogo con los ocupantes del área. Tras estas gestiones, las personas que se encontraban dentro del espacio protegido aceptaron retirarse voluntariamente, lo que permitió avanzar con el proceso de recuperación sin enfrentamientos.

Según información de la PNP, los equipos desplegados en la zona procedieron al desmontaje de las estructuras improvisadas que habían sido instaladas en el terreno.

También se retiraron todos los materiales y residuos que afectaban el entorno del sitio arqueológico, estos fueron desechados.

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Efectivos policiales ejecutaron un operativo intersectorial en el Paisaje Arqueológico Prehispánico... pic.twitter.com/DDKA9sXPvL — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 13, 2026

Restitución del espacio arqueológico

Tras culminar las labores de retiro, las autoridades restituyeron el área intervenida a su estado original, con el objetivo de preservar el paisaje arqueológico y evitar nuevas ocupaciones.

Este tipo de operativos busca proteger zonas arqueológicas que forman parte de la historia prehispánica de Lima, especialmente en distritos donde la expansión urbana ha generado presiones sobre áreas patrimoniales.

El Camino Cerro El Chivo forma parte de un conjunto de rutas y espacios arqueológicos vinculados a antiguas redes de circulación prehispánica en la capital.

Su protección es responsabilidad del Estado y su conservación resulta clave para resguardar el patrimonio cultural y la memoria histórica del país, de acuerdo con información del Ministerio de Cultura.