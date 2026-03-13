Embajador peruano presentó cartas credenciales ante el presidente de Finlandia

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde una ceremonia en el Palacio Presidencial de Helsinki, el embajador peruano Jorge Renato Reyes Tagle presentó ante el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sus cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario del Perú ante este país europeo.

Se fortalece relación diplomática con Finlandia

El embajador peruano Jorge Reyes mantuvo una reunión con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con el fin de presentarse como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú.

El acto fue celebrado desde el Palacio Presidencial de Helsinki, una de las residencias oficiales del presidente de Finlandia donde se realizó la entrega de cartas credenciales que oficializan la ceremonia.

Posterior a ella, se realizó una reunión privada en donde se abordaron los principales temas de la relación bilateral entre ambos países. Parte de las conversaciones giraron en torno a la defensa del estado de derecho y el sistema internacional basado en reglas.

El embajador peruano hizo mención de la estabilidad macroeconómica del país y resaltó que existen amplias posibilidades de que empresas finlandesas inviertan en el país.

Además, se extendió la invitación del Gobierno para que visite el Perú, oportunidad en la que podría estar acompañado por otras autoridades e inversionistas del país nórdico.

Por su parte, el presidente finlandés Alexander Stubb expresó su deseo de apoyar en el proceso de adhesión del Perú al foro internacional, OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

A la fecha, setenta empresas finlandesas realizan negocios en el país dando con un intercambio comerciales entre Perú y Finlandia que genera más de más de USD 297 millones.

Cancillería expresa preocupación ante conflicto armado en el Medio Oriente

Ante el inicio de la guerra en Medio Oriente, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó la postura del Gobierno ante el conflicto ocurrido. "Creemos que los problemas se resuelven por la vía pacífica", precisó.

En comunicación con Exitosa, el canciller indicó que alrededor de 5 mil compatriotas se encuentran en la región del conflicto por lo que se ha procedido a darles un seguimiento permanente de la situación a través de los embajadores.

En el caso de Arabia Saudita la cifra está estimada en 130 compatriotas, en Baréin y Omán cerca de 60, Qatar y Jordania con 250 peruanos, respectivamente; en Egipto con 80, en Emiratos Árabes Unidos alrededor de 1 mil peruanos y en Irán alrededor de 120.

El encuentro entre el embajador peruano Jorge Reyes ante el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se realizó con el fin de presentar sus cartas credenciales que oficializan su cargo como embajador.