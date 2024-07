Hermana de fallecido en protestas en Ayacucho exige disculpas a Dina Boluarte: "No son errores, son asesinatos"

Los familiares de los fallecidos durante las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 exigieron una disculpa a la presidenta Dina Boluarte durante su discurso por 28 de julio.

Tras el pronunciamiento público de la Amnistía Internacional, la hermana de una de las víctimas acusó a la jefa de Estado de haber roto sueños. Además, indicó que la mandataria tampoco se ha preocupado por brindar la atención médica adecuada a los heridos.

"La señora Boluarte este 28 debería de pedir disculpas sinceras no como lo ha hecho el año pasado, pidiendo disculpas y volviéndonos a gasear a los familiares que estábamos presentes en la capital. Eso no es disculpas señora Boluarte. Pedir disculpas es asumir los errores que usted ha cometido. Usted llama errores, pero no son errores son asesinatos", declaró para nuestro medio.