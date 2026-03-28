Hijo de Manolo Rojas se despide con emotivo mensaje: "Era un gran ser humano"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Manuel Rojas, hijo del fallecido humorista Manolo Rojas, detalló los últimos minutos de vida de su padre quien sufrió un infarto fulminante en la puerta de su vivienda.

La despedida del querido actor se realizó desde de la sala VIP del Gran Teatro Nacional, lugar al que acudieron una gran cantidad de amigos, familiares y público en general para darle una digna despedida.

Hijo de Manolo Rojas detalló últimos minutos de vida de su padre

Rodeado de su familia y notablemente afectado, el hijo de Manolo Rojas, Manuel, narró los últimos momentos de vida que atravesó con su padre antes de su lamentable deceso.

Manuel Rojas contó que estuvo presente con su padre antes de que se desmayara. Así, contó que el humorista presentaba dolor de cabeza, síntoma que generó que llamaran a una ambulancia, pero su desmayo ocurrió de imprevisto sin que pueda ser trasladado.

"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana, de emergencia para atenderse, pero, lamentablemente, minutos antes de que lo aborde él en la misma puerta de nuestra casa en La Victoria ya estaba en el suelo sin signos vitales" narró para América TV.

Él intentó llevarlo a un centro de salud al ver a su padre afectado, por tal razón, es que el comediante fue encontrado al interior de una camioneta blanca estacionada fuera de su domicilio.

Sin embargo, personas alrededor ya habían dado cuenta de que Manolo no contaba con signos vitales. "Me dijeron que era imposible, que no se podía reanimar", comentó.

Emotivo mensaje a su progenitor

Manuel comentó la relación que llevaba con su padre y pidió que este sea recordado como el gran ser humano que era. Sus declaraciones fueron brindadas mientras se encontraba acompañado por su hermana, quienes estuvieron presentes en los últimos momentos de su padre.

"A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, un gran padre", comentó.

Familiares emitieron un comunicado donde expresan su lamento ante la repentina pérdida. "La partida de nuestro líder y jefe deja un vacío inmenso, imposible de llenar. Estamos desconsolados, sin palabras y sin consuelo ante una pérdida tan grande", se lee en el escrito.