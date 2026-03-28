Presidencia del Perú lamenta fallecimiento de cómico Manolo Rojas: "Llevó alegría a miles de hogares (...)"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia de la República del Perú se pronunció luego de que se reportó el inesperado fallecimiento del humorista e imitador peruano Manolo Rojas. En un mensaje público, expresaron sus más sentidas condolencias hacia la familia que, en estos momentos se encuentra afectada.

Presidencia expresa su solidaridad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia realizó una publicación en donde brindó breves y sentidas palabras no solo hacia la familia, sino también a los amigos y seguidores del cómico Víctor Manuel Rojas Ibáñez, quien creó una limpia carrera televisiva en el rubro de la comicidad.

En su post, expresaron sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del artista, quien perdió la vida durante la noche del último viernes 28 de marzo, en su vivienda ubicada en La Victoria, presuntamente por un paro cardiaco.

En esa línea, no dudaron en resaltar el trabajo realizado por Rojas Ibáñez durante varios años, no solo a través de la televisión peruana, sino también en teatros, radio y demás escenarios. Recordaron que el cómico llevó alegría a miles de familias.

"La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil momento", escribieron en sus redes sociales, este sábado 28 de marzo.

En su publicación, adjuntaron una imagen compuesta en donde colocaron un cintillo de color negro, el cual representa al luto cuando una persona fallece. En la composición colocaron un mensaje hacia la familia y concluyeron con la frase: "Que en paz descanse".

La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil... pic.twitter.com/aQTJSr29uP — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 28, 2026

Mincul resaltó trabajo de Manolo Rojas

Cabe mencionar que, más temprano, el Ministerio de Cultura (Mincul) también se pronunció y lamentó el deceso de Manolo Rojas, calificándolo con un destacado artista peruano que, contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural desde los escenarios, la televisión y la radio.

"Su talento, creatividad y cercanía con el público convirtieron su arte en una herramienta de encuentro y reflexión. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas, así como a aquellos que encontraron en su trabajo una fuente de alegría y memoria compartida", redactaron en sus redes sociales.

Hasta la emisión de esta nota, no se ha precisado por parte de la familia, dónde se llevará a cabo tanto el velorio como, posteriormente, el entierro de Manolo Rojas, por lo que se espera un pronto pronunciamiento en donde brinden dicha información.