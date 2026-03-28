Restos de Manolo Rojas llegaron al Gran Teatro Nacional: Serían velados en sala VIP hasta las 07:00 pm

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los restos del humorista e imitador peruano Manolo Rojas llegaron hasta la sede del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura (Mincul) para ser velados. En imágenes se observó a una camioneta blanca haciendo su ingreso respectivo para colocar el féretro en la sala VIP de dicha institución.

Camioneta llegó desde SJL

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el velorio se llevará a cabo en dicha instalación ubicada en el distrito de San Borja, este sábado 28 de marzo, hasta las 07:00 pm. Allí, la familia, amigos, colegas y demás podrán dar el último al conocido cómico peruano, natural Huaral.

La camioneta blanca que trasladó el cuerpo sin vida de Manolo Rojas hacia una funeraria en San Juan de Lurigancho (SJL) fue la misma que hizo su ingreso hasta el salón VIP de dicha sede. Dos trabajadores de la funeraria descendieron del vehículo para sostener el féretro de color blanco e ingresarlo al Gran Teatro Nacional.

Se espera apertura de puertas

Por el momento, se ha visto ingresar a algunos familiares cercanos y amigos del cómico al Anfiteatro; sin embargo, se espera que las puertas sean abiertas oficialmente para el público en general. Los parientes de Manolo Rojas aún no han brindado declaraciones a la prensa.

Cabe mencionar que, el inicio del velorio estaba previsto para las 10:00 am; sin embargo, por motivos aún no detallados se presentaron demoras que hicieron, se modifique el horario de la llegada del féretro. Se espera la llegada de personajes célebres de la televisión peruana para dar el último adiós a al cómico Víctor Manuel Rojas Ibáñez.

Mincul lamentó fallecimiento de Manolo Rojas

Más temprano, el Ministerio de Cultura (Mincul) se pronunció ante esta noticia y lamentó el deceso de Manolo Rojas, calificándolo como un destacado artista peruano que, contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural desde los escenarios, la televisión y la radio.

"Su talento, creatividad y cercanía con el público convirtieron su arte en una herramienta de encuentro y reflexión. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas, así como a aquellos que encontraron en su trabajo una fuente de alegría y memoria compartida", redactaron en sus redes sociales.

De esta manera, se llevará a cabo el velorio del cómico peruano Manolo Rojas, quien perdió la vida la noche del último jueves 27 de marzo, producto de un aparente paro cardiaco. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y la ciudadanía podrán dar el último adiós al humorista en el salón VIP del Gran Teatro Nacional.