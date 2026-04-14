Hija de Mario Vargas Llosa conmueve al recordar al escritor con emotivas fotos: "Un año extrañándote"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La hija de Mario Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, volvió a tocar el corazón de sus seguidores al recordar a su padre a un año de su fallecimiento. Publicó fotos familiares inéditas que muestran el lado más tierno del gran escritor, donde el amor y la nostalgia se reflejan en cada imagen.

A un año de la partida de Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa viene siendo recordado por diversas personalidades y organizaciones a un año de su fallecimiento, ocurrido el 13 de abril de 2025 en su casa en Barranco, Lima.

El escritor dejó un legado literario inmenso con obras como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la literatura mundial.

En ese contexto, su hija Morgana decidió rendirle un homenaje personal compartiendo imágenes inéditas que reflejan la faceta más íntima del autor, alejada de los escenarios públicos y centrada en su rol como padre.

Hija de MVLL comparte emotivas fotos

Por sus redes, su hija Morgana Vargas Llosa subió una foto de cuando era niña abrazada por su padre, mostrando un momento tierno y familiar. En la imagen, el escritor sale muy sonriente junto a su pequeña, causando gran emoción entre todos los que pudieron ver ese lindo recuerdo.

"Un año extrañándote cada vía Varguitas", escribió en una de sus publicaciones, acompañando las imágenes que rápidamente se difundieron entre sus seguidores.

Hija de Mario Vargas Llosa conmueve al recordar al escritor con emotivas fotos

En otra fotografía, se observa a Mario Vargas Llosa contemplando el mar de Paracas junto a las parihuanas, una escena que también fue compartida por Morgana con el mensaje: "Varguitas y el mar de Paracas".

Medalla en honor a Vargas Llosa

El recuerdo del escritor no solo estuvo presente en su familia directa. Su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, también participó en homenajes póstumos, recibiendo la Medalla Internacional de las Artes en representación de su padre, en un acto realizado en la Comunidad de Madrid.

Durante su discurso, destacó el valor de los homenajes póstumos como una forma de "devolverlo a la vida por algunos instantes", en una fecha que coincidió con el primer aniversario de su fallecimiento.

Así, la hija de Mario Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, conmovió en redes sociales al recordar al escritor con emotivas fotos junto a él, en el marco del primer aniversario de su fallecimiento, generando gran emoción entre sus seguidores.