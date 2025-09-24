Extorsionan a colegio en Carabayllo: "En una semana los estudiantes retornan a la presencialidad", confirma Minedu

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión en la capital parece no tener cuando acabar. Esta vez, los padres de familia y la profesora del colegio nacional de Carabayllo, Ciro Alegría, recibieron mensajes amenazantes exigiendo el pago de un cupo para garantizar la 'seguridad' de la fiesta de promoción de este grupo de escolares.

Debido al miedo por esta situación, las autoridades de la institución educativa decidieron anular las clases presenciales y pasar a la virtualidad para evitar cualquier tipo de represalia.

Minedu garantiza seguridad al colegio Ciro Alegría

Tras tomar conocimiento de este hecho, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana tomó acciones e indicó que inmediatamente se implementará el plan 'retorno seguro' con la finalidad de brindar las garantías necesarias a los padres de familia, estudiantes y maestros del colegio Ciro Alegría en Carabayllo

Así lo dio a conocer el director de esta entidad Marcos Tupayachi en diálogo con Exitosa. La autoridad indicó que se han tomado las medidas necesarias para dar la seguridad a estas nuevas víctimas de la extorsión contactándose primero con la Policía Nacional del Perú y luego plasmando uno a uno los plazos que contempla este plan y que en una semana puedan volver a las aulas.

"Como se han suspendido las clases, nosotros asistimos al colegio, hacemos reuniones con los maestros, padres de familia, miramos las cámaras, interconectamos cámaras con la policía y el serenazgo. Implementamos este plan de seguridad táctica con presencia permanente de la policía. En una semana están retornando", indicó.

El miedo es entendible

En esa misma línea, Tupayachi Cárdenas señaló que esperarán algunos días para que los alumnos vuelvan a sus clases con normalidad ya que el plan 'retorno seguro' tiene que cumplir una serie de plazos para poder alcanzar el éxito.

Por último, el funcionario del Minedu dejó en claro que cuentan con experiencia en este tema ya que anteriormente solucionaron las amenazas que se dieron en instituciones de San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, entre otros.

"Lo que ocurre en circunstancias como estas es que se deposita el miedo, que es comprensible, en los estudiantes y los padres, entonces no regresan inmediatamente porque no ven que las medidas de prevención y seguridad estén implementadas. Por esa razón nos tomamos un tiempo para asegurar que estas medidas sean implementadas", añadió.

En resumen, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana afirmó que garantizarán la seguridad del Colegio Ciro Alegría de Carabayllo y que en una semana volverán a las clases presenciales tras ser víctimas de extorsión.