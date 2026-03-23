Indecopi: Alberto Villanueva Eslava presenta su renuncia irrevocable a la Presidencia Ejecutiva "por motivos personales"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este lunes 23 de marzo, Alberto Villanueva Eslava presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), cargo que ocupó desde abril del 2024.

A través de una carta, el saliente funcionario se dirigió al primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, para expresarle no solo su dimisión, sino también su agradecimiento y decisión de índole "estrictamente personal".

Carta de renuncia

"Transición de cargo será ordenada"

El también abogado fue nombrado en el cargo durante el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra, tras la renuncia de Karin Cáceres Durango. Asimismo, era miembro del Consejo Directivo de la institución. Previamente, ostentó el cargo de vocal y presidente de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del INDECOPI.

En tal sentido, informó que cumplirá con el proceso de transferencia, conforme a las disposiciones de la Contraloría General de la República del Perú. Sobre este punto, indicó que realizará la correspondiente entrega de cargo, a fin de garantizar "una transición ordenada que no afecte el normal funcionamiento de la entidad".

"Deseo expresar mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para liderar una institución técnica de vital importancia para el equilibrio del mercado y la protección de los ciudadanos. Durante mi gestión, he priorizado la autonomía técnica y el fortalecimiento institucional de Indecopi, valores que considero fundamentales para el desarrollo del país", expuso en su carta de renuncia.

Advertencia a candidatos políticos

Ante la difusión de presuntos casos de candidatos que estarían utilizando personajes y otros contenidos creativos protegidos sin la debida autorización en su propaganda electoral, el Indecopi exhortó a los partidos políticos y postulantes a respetar los derechos de autor durante la campaña para las elecciones generales 2026.

La institución recordó el sábado 21 de marzo, que el uso de "obras musicales, imágenes, audiovisuales, textos, personajes y otros contenidos creativos" requiere la autorización previa de sus titulares o de las sociedades de gestión colectiva que los representan, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 2, numeral 8) y en el Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.

Bajo esta consideración recordó que, en 2021, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una agrupación política con una multa de 6.43 UIT y el pago de US$ 7500 por concepto de remuneraciones devengadas, por infringir los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical utilizada sin autorización en un video promocional.

Desde la entidad exhortaron a los partidos políticos a gestionar los permisos necesarios a 20 días de la justa democrática que decidirá a las nuevas autoridades de nuestro país.