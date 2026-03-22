Transportista pide a Indecopi supervisar combustible en grifos por presuntos abusos

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente de la ruta 203, Fausto Laqui, solicitó la intervención de Indecopi para supervisar la venta de combustible en los grifos, ante presuntas irregularidades en los precios que afectan al sector transporte en Tacna. Según indicó, la medida busca garantizar transparencia en el mercado y evitar abusos que impacten directamente en los costos operativos de los transportistas.

Laqui explicó que algunos conductores han dejado de trabajar debido a que la actividad ha dejado de ser rentable por el incremento del combustible en los grifos, situación que, aseguró, requiere la intervención de Indecopi para verificar si los precios aplicados responden a criterios legales o a prácticas especulativas.

Cuestionamientos al precio

El representante del transporte señaló que durante la pandemia el pasaje subió a un sol debido al incremento del combustible, que pasó de 12 a 19 soles. "Nunca retornó a los 12 soles. Entonces, los 20 céntimos que se subió en esa pandemia ha quedado justificado", afirmó.

Asimismo, indicó que actualmente el precio ha descendido hasta 14 soles, pero no ha vuelto a su nivel inicial. "Lo ideal hubiera sido que retorne a 12 soles, pero no ocurrió", añadió. En ese contexto, expresó incertidumbre sobre el comportamiento futuro del mercado.

"Nosotros no sabemos si va a seguir subiendo o se mantendrá. Eso lo saben las plantas. En su momento tomaremos conocimiento y daremos las pautas necesarias", declaró.

Presunta especulación en grifos

Laqui sostuvo que los grifos estarían aplicando incrementos en el precio del combustible antes de adquirir nuevos lotes, lo que consideró un posible abuso. "Ellos ya han comprado a un precio anterior, pero al enterarse de una subida internacional, suben aquí de inmediato. Ese es el abuso que nos comete el grifo", manifestó.

También explicó que existe un desfase entre la compra internacional y la llegada del producto al país, lo que, según dijo, permitiría a los establecimientos aplicar precios más altos sin sustento inmediato. "Durante ese tiempo ya han cobrado un precio que no es la realidad", puntualizó.

Ante esta situación, confirmó que se ha enviado un documento formal a Indecopi solicitando su intervención. "Ellos tienen que hacer su trabajo y darnos una respuesta por escrito", enfatizó.

Advierten medidas si no hay respuesta

El dirigente Laqui indicó que, de no obtener respuesta hasta el plazo establecido, se enviará un nuevo documento reiterando el pedido. "Si hasta el viernes no tenemos respuesta, mandaremos un reiterativo con el plazo respectivo", señaló.

Además, mencionó que la reducción de conductores afecta directamente el servicio, ya que algunas unidades dejan de operar por falta de rentabilidad. Actualmente, la ruta 203 cuenta con 56 unidades, aunque enfrenta deficiencias por la disminución de personal.

Municipalidad anuncia sanciones

Por su parte, el encargado del Parque Automotor de la Municipalidad Provincial de Tacna, Fernando Mamani Cama, informó que se aplicarán sanciones a las unidades que no cumplan con la frecuencia establecida o se nieguen a recoger pasajeros, especialmente menores de edad.

Detalló que las multas ascenderán al 50% de una UIT y que los vehículos infractores podrán ser internados en el depósito municipal. En casos de reincidencia, se procederá con la cancelación de la tarjeta de circulación.