Elecciones 2026: Indecopi advierte a candidatos no usar personajes con derechos de autor en propaganda electoral

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una advertencia dirigida a los candidatos que participan en el proceso electoral, en la que pide evitar el uso de personajes con derechos de autor en su propaganda sin autorización. La entidad recordó que estos elementos están protegidos por ley y su utilización indebida puede acarrear consecuencias legales.

Según el organismo, se han identificado casos en los que se emplean imágenes, figuras o referencias a personajes conocidos en materiales de campaña, lo cual no está permitido sin el consentimiento del titular de los derechos. En ese sentido, la institución hizo un llamado a respetar las normas vigentes para evitar sanciones.

La advertencia no implica una prohibición total, pero sí establece que el uso de contenido protegido debe contar con autorización expresa o el pago de derechos correspondientes. De lo contrario, los candidatos podrían enfrentar procedimientos administrativos.

Uso indebido puede generar sanciones

Según Indecopi, el uso de obras protegidas sin permiso constituye una infracción a la legislación sobre derecho de autor. Esto incluye no solo personajes, sino también música como imágenes.

La entidad precisó que las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta acciones legales, dependiendo de la gravedad del caso. Además, recordó que existen antecedentes en procesos electorales anteriores donde organizaciones políticas fueron sancionadas por este tipo de prácticas.

En esa línea, se enfatizó que los candidatos deben asegurarse de que todo el contenido utilizado en sus campañas cumpla con la normativa. Esto incluye verificar la titularidad de los derechos y gestionar las autorizaciones necesarias antes de difundir cualquier material.

Llamado a respetar la normativa

Según Indecopi, el objetivo de esta exhortación es prevenir infracciones y promover campañas responsables. La institución destacó que respetar los derechos de autor es parte del cumplimiento de la ley y de una competencia electoral justa.

Asimismo, se indicó que el uso de personajes populares sin permiso puede generar confusión en el público y afectar los derechos de sus creadores. Por ello, se recomienda a los equipos de campaña optar por contenido original o debidamente autorizado. La entidad también recordó que los derechos de autor protegen a los creadores y garantizan el reconocimiento de su trabajo.

La advertencia del Indecopi refuerza la necesidad de que los candidatos cumplan con las reglas durante el proceso electoral. El uso de personajes con derechos de autor en propaganda electoral sin autorización puede derivar en sanciones, por lo que se recomienda actuar conforme a la ley y evitar infracciones vinculadas a derechos de autor, propaganda electoral y uso indebido de contenido protegido.