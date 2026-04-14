Perú responde a Colombia y aclara lo que pasó en enfrentamiento armado en el río Putumayo

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió este martes 14 de abril un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos en el río Putumayo, frontera con Colombia, donde un enfrentamiento armado dejó un ciudadano colombiano muerto y varios heridos.

La Cancillería peruana confirmó que el incidente se produjo durante una operación de patrullaje militar destinada a garantizar la seguridad del proceso electoral del 12 de abril.

La versión peruana

Según el comunicado, dos lanchas rápidas de la Marina de Guerra del Perú (MGP) realizaban un patrullaje programado frente a la localidad de El Estrecho, cuando tuvieron contacto con una embarcación de carga colombiana.

Los efectivos nacionales solicitaron que se detuviera e identificara conforme a los protocolos binacionales establecidos en la Cartilla de Seguridad para Unidades Militares y de Policía Fronterizas y los acuerdos de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) Perú-Colombia.

Sin embargo, la embarcación colombiana, según la versión oficial, se negó a la acción de control y abrió fuego contra las unidades peruanas, que respondieron al ataque. En el intercambio, un efectivo naval peruano resultó herido por munición de fusil de guerra, mientras que dos tripulantes colombianos fueron detenidos.

📄Comunicado Oficial 006-26: Sobre los hechos ocurridos en el río Putumayo frente a la localidad peruana de El Estrecho, frontera con Colombia.



👉https://t.co/7vXSAIezXz pic.twitter.com/GohnXq5sHb — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 14, 2026

Consecuencias del enfrentamiento

El comunicado precisa que las dos lanchas peruanas recibieron múltiples impactos de bala y que el ciudadano colombiano herido cruzó posteriormente la frontera para recibir atención médica en El Estrecho, siendo luego evacuado por una aeronave de su país.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, con pleno respeto al debido proceso y acceso a asistencia consular del Consulado de Colombia en Iquitos.

La respuesta peruana llega un día después de que la Cancillería de Colombia solicitara formalmente el esclarecimiento del ataque, ocurrido en el sector de Marandúa, municipio de El Encanto. En su comunicado, Bogotá pidió información sobre el estado de salud y la situación jurídica de los tripulantes colombianos.

Colombia solicita a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en el río Putumayo.https://t.co/yxPwhVvzGD pic.twitter.com/aea7KOLx2d — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 14, 2026

El gobierno peruano reafirmó su disposición para profundizar la cooperación bilateral y anunció que ambos países realizarán en mayo la VIII Reunión del Mecanismo de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Judicial (MAN) en Bogotá, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de defensa y control fronterizo.

El intercambio de comunicados refleja una gestión diplomática rápida y coordinada entre Lima y Bogotá, aunque el incidente evidencia la tensión que persiste en la zona amazónica del Putumayo, donde confluyen actividades ilícitas y operaciones militares.

Ambos gobiernos han optado por el diálogo y la cooperación, evitando una escalada diplomática. Sin embargo, el caso deja abierta la necesidad de revisar los protocolos de seguridad fronteriza y garantizar que los operativos no deriven en nuevos enfrentamientos.