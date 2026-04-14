Transparencia recomienda a ONPE fortalecer su logística para garantizar un correcto desarrollo de la segunda vuelta

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Asociación Civil Transparencia recomendó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fortalecer su capacidad logística para garantizar el correcto desarrollo de la segunda vuelta electoral. Ello a raíz de los numerosos inconvenientes registrados en la primera fecha de jornada, como la demora en la entrega del material electoral a los centros de votación y diversas fallas presentadas en el sistema de soporte digital.

Recomendaciones a la ONPE y el JNE

Transparencia realizó una conferencia de prensa para brindar una informe preliminar sobre los inconvenientes acontecidos durante la jornada electoral, además de sugerir recomendaciones para las entidades electorales a implementar en la segunda vuelta. El mensaje estuvo dirigido a la ONPE, pero también al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas, miembros de mesa y ciudadanía en general.

Por un lado, la asociación civil recomendó a la ONPE incrementar el número de fechas previstas para las capacitaciones presenciales a los miembros de mesas. Además, aconsejó implementar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en más locales de votación y aumentar el número de proveedores que brindan servicios de apoyo.

Por otro lado, Transparencia aconsejó al JNE descentralizar el debate presidencial hacia otras regiones del país y proponer la realización de más de una fecha de este evento. Finalmente, aconsejó a las organizaciones políticas a acreditar a los personeros siete días antes de las elecciones y capacitar oportunamente a los ciudadanos que se acrediten como personeros voluntarios.

Solicita esperar ante avance del escrutinio

Consultado por el avance del escrutinio, también recomendó a la ciudadanía mantener la calma debido a que se está realizando el conteo de cinco elecciones (presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino). Además, indicó que existen actas observadas que serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) en una primera instancia.

"Es importante esperar (los resultados) porque estamos hablando de cinco elecciones", precisó, al explicar que los procedimientos incluyen posibles apelaciones ante el Pleno del JNE o recuentos, según corresponda.

Finalmente, en relación con la citación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y del presidente del JNE, Roberto Burneo, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, exhortó a las autoridades a respetar la autonomía del proceso.

En conclusión, la asociación civil Transparencia brindó un informe preliminar sobre las elecciones del 12 y 13 de abril y pidió a las autoridades electorales una mejor logística para la segunda vuelta.