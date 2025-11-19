Indecopi multa por más de S/42,000 a recurrido restaurante en San Isidro por falsa promoción de alitas

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció 7,93 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en contra de la empresa Multiservicios Maicelo S.A.C. por brindar falsa información sobre su promoción "Buffet de Alitas".

Sancionan a restaurante por falsa promoción

En la Resolución Final 1593-2025/PS3 se resolvió sancionar a la mencionada empresa luego que una clienta solicitará una promoción de piezas de pollo en el local de San Isidro y este no fuera respetado por la empresa.

Según la oferta promocionada, expresamente se indica que la promoción estaría vigente todos los días menos los viernes. La consumidora se acercó un día miércoles a solicitarlo, sin embargo, le indicaron que dicha promoción no existía.

Por tal razón, Indecopi ha resuelto, como primera sanción, la multa de 1,93 UIT por la infracción del artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, por brindar información falsa sobre la promoción.

Resolución Final del Indecopi

Como segunda sanción se impone la multa de una UIT por infracción del artículo 150° y 5° por no "consignar sus datos como proveedor (Razón Social, RUC y dirección del establecimiento) al momento en que la clienta solicitó la Hoja de Reclamación N°014-2025.

Empresa recibió sanción por más de S/42,000

Sin embargo, una de las penalizaciones más fuertes que enfrenta la empresa se trata de la tercera sanción la cual establece una multa por 5 UIT por la infracción del artículo 24°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no brindar atención a la Hoja de Reclamación N°014-2025 del 29 de enero de 2025.

Por tal razón, sumadas las tres sanciones presentadas se obtiene como resultado la multa de 7,93 UIT que equivale a S/42.425, monto que deberá ser asumido por la empresa tras la resolución de la entidad.

Adicionalmente, Indecopi ordenó a la empresa Multiservicios Maicelo, como medida correctiva reparadora, que en el plazo de 15 días hábiles, se ofrezca a la consumidora la promoción "Buffet de Alitas". De tal manera, la denunciante deberá informar la decisión si así lo desea.

De tal forma, las promociones brindadas por diversos rubros de empresas deberán contar con información verídica al momento de ofrecer los servicios. De no hacerlo, diversas sanciones pueden recaer sobre el establecimiento.

