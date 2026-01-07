INPE realizó durante el 2025 cerca de 4100 requisas en penales como estrategia contra la criminalidad

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A lo largo del 2025, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo cerca de 4100 requisas en penales a nivel nacional, además de trasladar a 450 internos peligrosos. Esto formó parte de una estrategia para erradicar la extorsión y la criminalidad desde las cárceles.

Considerable aumento porcentual

La entidad dio a conocer que la cifra con respecto al 2024 y 2023 aumentó de forma considerable, al haberse registrado durante esos años 2,961 y 2,978 respectivamente, dejando un aumento de más de 28 %. La principal acción que se tomó fue el apagón eléctrico, cortando los canales de comunicación de los reos con el exterior.

Durante este lapso de tiempo se incautaron 950 teléfonos celulares, 1400 accesorios de estos dispositivos y 4500 armas punzocortantes. Además, se fortalecieron los controles de seguridad en el ingreso a los establecimientos penitenciarios, mediante revisiones más exhaustivas a los visitantes.

Operativo del INPE dentro de una cárcel.

Con respecto al traslado de internos por temas de seguridad, se movilizaron entre julio y diciembre a 450 a penales de mayor envergadura. Esto representó un aumento del 25 y 57 % en relación a los dos últimos años, en los que se trasladaron a 337 y 258 prisioneros correlativamente.

En 2025 se habilitó en el penal Ancón 1 un pabellón para presos de alta peligrosidad con una capacidad para 150. Una de las personas que fue destinada a este centro de reclusión fue Yojairo Arancibia Sevillano, alias 'JJ', señalado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo' y de Adam Lucano, conocido como 'Jorobado', entre otros.

Intervenciones en puertas de acceso

Con el objetivo de evitar que los visitantes ingresen a las cárceles con objetos no permitidos o sustancias ilícitas para los reos, el INPE viene desarrollando el programa 'No juegues con tu libertad'. Durante el año pasado se intervinieron a 952 personas, logrando la incautación de 263 equipo móviles, 783 accesorios y casi cuatro kilos de droga.

En el presente años estas acciones continúan y en el Penal de Mujeres de Chorrillos se detuvo a una trabajadora penitenciaria que trató de ingresar con perfumes ocultos en sus prendas. También se evitó que dos mujeres accedan con un celular y sustancias prohibidas en sus partes íntimas en el Penal de Varones en Arequipa.

Durante el 2025 el INPE aumentó considerablemente las requisas en los penales a nivel nacional, realizando cerca de 4100. Esto representó un incremento del más del 28 % en relación a lo logrado en el 2023 y 2024, fortaleciendo su estrategia contra la criminalidad.