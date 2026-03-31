INSN anuncia campaña para realizar cirugías completamente gratis a 80 niños con labio fisurado y paladar hendido

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al igual que en anteriores ocasiones y con el objetivo de transformar la vida de decenas de niños, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en alianza con la asociación civil Misión Caritas Felices (MCF) y la organización internacional Smile Train, lanzó la campaña nacional "Caritas Felices 2026", la cual pretende realizar 80 cirugías gratuitas a menores con labio fisurado y paladar hendido.

La convocatoria inició este lunes 30 de marzo con el proceso de inscripción de pacientes, quienes posteriormente serán citados para sus evaluaciones preoperatorias. En el caso de los pacientes provenientes de regiones, estos exámenes se llevarán a cabo el próximo 16 de abril, de 8:00 a.m. al mediodía, en las instalaciones del INSN, en Breña.

INSN realizará 80 cirugías gratuitas

Las intervenciones quirúrgicas comenzarán el 20 de abril y continuarán en fechas programadas, como parte de un esfuerzo conjunto orientado a garantizar el acceso oportuno a tratamientos especializados. El director general del INSN, Dr. Jesús Domínguez, destacó que esta alianza estratégica fortalece la capacidad de atención del instituto y permite ampliar el número de beneficiarios.

"Expreso mi satisfacción por brindar esta oportunidad a más niños. Invito a que nuevos pacientes se sumen a esta campaña que será exitosa", indicó a la prensa.

Por su parte, el Dr. Rubén Huamaní Pacse, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, informó que solo en 2025 se logró intervenir a cerca de 400 pacientes, consolidando la experiencia y capacidad resolutiva del instituto.

"Estas campañas se realizan a nivel nacional, pero además el INSN ejecuta este tipo de cirugías durante todo el año", precisó.

INSN de Breña realizará 80 cirugías gratis para niños con paladar hendido.

Por otro lado, la directora general de la Asociación Civil Misión Caritas Felices, Líssel Krüger, destacó la alianza que se ha formado con el INSN y resaltó la importancia de trabajar conjuntamente, comprometiéndose a continuar con estas iniciativas en favor de nuestros pacientes más necesitados.

"En esta campaña trabajarán los mejores especialistas en el tratamiento de pacientes fisurados: peruanos voluntarios del equipo de Misión Caritas Felices y del INSN Breña, quiénes formarán un solo equipo de lujo en beneficio de nuestros pacientes. Es una linda unión entre peruanos para el beneficio de más y peruanos" agregó Krüger.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden acudir al Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN o comunicarse vía WhatsApp al 999-741 727 para inscribirse y recibir mayor información. La campaña está dirigida principalmente a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Cabe destacar que el tratamiento de estas condiciones no concluye con la cirugía. Los pacientes continúan con atención odontológica y, en la adolescencia, pueden acceder a procedimientos complementarios como la rinoplastia definitiva, que contribuye a su rehabilitación integral y reinserción social.

En ese sentido, el INSN de Breña anunció una convocatoria para que se realicen 80 cirugías gratuitas para niños con labio fisurado y paladar hendido.