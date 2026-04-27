¡Insólito! Conoce el primer fármaco que detiene el envejecimiento en perros

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del cuidado de las mascotas, la empresa Loyal ha comenzado a desarrollar una píldora que tiene como finalidad detener el envejecimiento en perros.

Este invento correspondería al primer fármaco con esta finalidad. Además, aunque aún esta en fase de estudio, con una dosis diaria previamente recetada por un veterinario, los perros mayores de diez años y con un peso mínimo de 6,3 kg podrían vivir al menos un año más.

Medicina LOY-002

El medicamento aún en etapa de estudio llamado LOY-002, ha sido desarrollado por una compañía estadounidense enfocada en la salud animal que tiene como principal objetivo, ayudar a que los canes tengan vidas más saludable y largas.

La firma señala, que tienen la máxima confianza posible en que están bien encaminados para lanzar el primer fármaco para la longevidad

Además, dentro de la fase de creación, se han terminado estudios preclínicos que resultaron exitosos, dando pase a la fase de pruebas clínicas con 1.300 perros en 70 clínicas veterinarias de Estados Unidos.

Aprobación por la FDA

La muestra mencionada, corresponde al estudio final que garantiza la eficacia que genera la aprobación ante la FDA, es decir la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Según este informe, se detalla que hasta el año 2025 se cumplieron con dos de los tres requisitos principales que son indispensables para la aprobación condicional de la FDA: seguridad y eficacia.

Asimismo, la empresa Loyal explica que a medida que los perros envejecen, su salud metabólica se deteriora y estas condiciones aumentando el riesgo de que desarrollen otras enfermedades.

Por esta razón, el objetivo del medicamento es optimizar la salud metabólica y se pueda prevenir males propios de la edad.

"Prolongar la vida saludable combatiendo la disfunción metabólica asociada a la edad, lo que le permitirá a su perro disfrutar de más años de buena salud", sostiene.

Fase actual

En la actual fase de este estudio que corresponde pruebas clínicas, se tiene en cuenta que, no todos los perros mayores participen y reciban el fármaco. De esa forma, se mide el impacto de la pastilla.

"Esto nos proporciona un grupo de control que nos permite identificar el impacto real del fármaco en comparación con los perros que no lo recibieron", señala la empresa.

Finalmente, la importancia de este tipo de investigaciones, permite reforzar el sistema de salud animal, detener el envejecimiento y darle mejor esperanza de vida a los perros que se encuentran en etapa adulta.