JNE: Abogado lanza insulto en plena audiencia pública y Roberto Burneo interrumpe con fuerte advertencia

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidida por Roberto Burneo, un abogado en la sala interrumpió la exposición de un caso y lanzó un insulto contra otro asistente.

El hecho ocurrió mientras se revisaba el séptimo expediente de la jornada, relacionado con una apelación presentada por el congresista Diego Bazán contra una resolución del Juez Electoral Especial de Trujillo referido a propaganda electoral.

Interrupción abrupta

En plena transmisión en vivo, se escuchó la frase "¡Calla a ese animal!", lo que generó sorpresa entre los presentes y obligó a Burneo a detener la sesión por un momento

El presidente del JNE identificó al responsable en la sala virtual como el abobado Romel Rivera Lloclla, quien había dejado su micrófono abierto y a quien no dudó en amonestar públicamente frente a los presentes y la audiencia, advirtiendo que podría ser sancionado por su conducta.

"Es la última llamada que le damos, si no, vamos a proceder a sancionarlo por infracción en esta audiencia pública. No puede usted hablar bajo esos términos y no vamos a considerar esa falta de respeto", señaló Burneo.

El expediente en discusión analizaba una presunta infracción al reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Tras el incidente, la sesión continuó con la exposición y posterior votación del caso, aunque el episodio quedó registrado en la transmisión oficial y generó comentarios inmediatos en redes sociales.

En plena audiencia pública del JNE se escucha "CALLA A ESE ANIMAL" pic.twitter.com/Z7Rj2ZDFZO — Enrique Montenegro. (@Kike_monte) April 20, 2026

La advertencia de Burneo marcó un precedente sobre la disciplina en las audiencias públicas del JNE. El presidente del organismo subrayó que no se tolerarán faltas de respeto en un espacio que debe garantizar imparcialidad y transparencia.

Polémica electoral de fondo

El incidente se produjo en un contexto ya cargado de fuertes cuestionamientos tanto al JNE como a la ONPE. Burneo asistió el pasado viernes 17 a la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar los retrasos en la instalación de 211 mesas de sufragio, que impidieron que más de 53 mil ciudadanos pudieran votar en la primera vuelta.

Además, negó la versión oficial de la ONPE sobre el hallazgo de cédulas abandonas en la vía pública en Surquillo, señalando que no hubo fiscalización adecuada ni custodia policial en el traslado de material electoral.

El presidente del JNE reconoció irregularidades en la organización de las elecciones y anunció que los Jurados Electorales Especiales evalúan 85 pedidos de nulidad y alrededor de 40 mil actas impugnadas.

El exabrupto no solo interrumpió la audiencia, sino que expuso la tensión que rodea al proceso electoral peruano. En medio de denuncias de irregularidades y cuestionamientos a la transparencia, el JNE enfrenta el reto de mantener la disciplina interna y garantizar que las audiencias públicas se desarrollen con respeto y credibilidad.