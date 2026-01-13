José Luna Gálvez sobre paro de transportistas: "El Ejecutivo no ha hecho nada por la seguridad"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de 24 horas de que se lleve a cabo un nuevo paro de transportistas (el primero del 2026) en rechazo a los últimos atentados contra este sector ni bien empezó el 2026, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, hizo su análisis sobre lo realizado por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, a tres meses de la asunción al cargo de José Jerí como mandatario del Perú.

Sobre las demandas que exigen las empresas de transporte, el también congresista las respaldó como tal. Del mismo modo, fue crítico del Poder Ejecutivo, al señar su incapacidad para hacerle frente a las actividades criminales que han causado la muerte de 73 transportistas de Lima y Callao en el año 2025.

Paro refleja la desesperación de la ciudadanía

Pese al diálogo sostenido la mañana del lunes 12 de enero con el presidente José Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola; y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, los gremios de transportistas confirmaron que paralizarán sus labores desde las 00:00 horas del miércoles 14, por un plazo de 24 horas.

En ese sentido, Luna Gálvez acusó al Gobierno de enfocarse en sus "prioridades", mas no en las necesidades que aqueja el sector y la población en general, quienes exclaman "acciones inmediatas" por el temor de no saber si van a regresar con bien a sus hogares.

"Lo que está ocurriendo con los transportistas viene ocurriendo hace tiempo y la población viene pidiendo seguridad; y el Ejecutivo, lo única que ha hecho es asegurar sus beneficios, no ha hecho nada por la seguridad. Este paro es consecuencia de la desesperación, de decirle: 'ya, basta de discurso'", expresó a Exitosa.

Frente a este contexto, 10 atentados en los primeros días 10 días del 2026, sostuvo que de llegar a la Presidencia de la República reducirá el 10 % de toda la carga del Estado y que ese presupuesto (15 000 millones de soles) será destinado exclusivamente para atender esta problemática.

¿Qué empresas se suman al paro?

Uno de los principales dirigentes de transporte público de Lima y Callao, Martín Ojeda, señaló a Panamericana la lista de las empresas de su conglomerado que no trabajarán durante el miércoles 14 de enero, siendo las siguientes:

E. T. Zeballos: Lurín - Surquillo Etersac - Edilberto Ramor: Villa El Salvador - Puente Piedra Empresa Vipusa: Villa El Salvador - Ancón Etuchisa - Los Chinos: Villa El Salvador - Puente Piedra Etrascapsa (Línea E): Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho E. T. Express Pachacamac S. A.: Villa El Salvador - Miraflores E. T. 41: Villa El Salvador - Ventanilla Empresa El Rápido: Villa María del Triunfo - Carabayllo E. T. Rosario de Santa María: Callao - Independencia Transporte Consorcio Vía: San Miguel - Puente Piedra Empresa Guadulfo Silva Carbajal: San Miguel - San Bartolo La 50- San Juan de Lurigancho - Callao

Por su parte, Héctor Vargas, refirió desde su lado que más de 250 empresas se sumarán a la jornada de protesta contra el Gobierno. En esa línea, estimó que unas 15 000 unidades no brindarán sus servicios.

Ante esta dramática situación que atraviesa el sector transporte, el candidato presidencial José Luna asegura que revertirá esta situación de suceder a José Jerí desde julio próximo.