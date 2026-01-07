Tarata rechaza traslado a Challapalca: Autoridades cuestionan decisión en pleno centenario

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El traslado de 100 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca genera rechazo en la provincia de Tarata, donde advierten riesgos ambientales y sociales. El alcalde provincial y dirigente comunal exigen acciones concretas frente a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario.

Este martes 6 de enero, el alcalde provincial de Tarata, Kenny Henry Menéndez Copaja, calificó la decisión como "una burla a Tarata en su centenario" y expresó su expectativa de que los congresistas por Tacna se pronuncien públicamente.

"Esperamos que hoy mismo las autoridades se reúnan y que mañana se conforme una delegación que viaje a Lima para abordar este problema", declaró.

El burgomaestre sostuvo que el traslado tendría "tintes políticos" y cuestionó que el penal de Challapalca cuente con servicios básicos mientras centros poblados cercanos aún carecen de agua potable. Además, advirtió sobre la contaminación generada por vertimientos al río Maure, situación que —según dijo— no ha sido atendida de manera efectiva por el Estado.

"Una burla en nuestro centenario"

En la misma línea, Marcial Laura Condori, presidente de la comunidad campesina de Maure, expresó su rechazo al traslado de reos de alta peligrosidad.

"Es una gran preocupación. A más internos, mayor cantidad de aguas servidas, y el penal no cuenta con una planta de tratamiento", afirmó. El dirigente explicó que las aguas residuales se acopian en pozos precarios que colapsan con frecuencia, provocando reboses que llegan directamente al río Maure. "Esto ya está afectando la vida acuática y la alimentación de los camélidos. Son décadas de contaminación", sostuvo, al tiempo que pidió pasar de los pronunciamientos a acciones concretas.

Posición del INPE

Cabe precisar que el pasado lunes 5 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el traslado de 100 internos al penal de Challapalca, entre ellos integrantes de organizaciones criminales como La Cota 905, Los Hijos de Dios y Los Terribles Pistoleros.

El INPE señaló que los reos proceden de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Del total, 66 son sentenciados y 34 procesados por delitos como organización criminal (19), robo agravado (56), extorsión (6), sicariato (8), homicidio (6), tráfico ilícito de drogas (2) y tráfico ilícito de armas (3).