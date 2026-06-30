Estudiante desaparece en playa La Chira en Chorrillos: Familia clama por ayuda a las autoridades

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 25 de junio de 2026, el estudiante de medicina Ibrahim Hernández desapareció tras visitar la playa La Chira, ubicada en el distrito de Chorrillos. Desde entonces, sus familiares solicitan el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero lo antes posible.

Estudiante de medicina desaparece en playa de Chorrillos

El hecho ocurrió después de que Hernández Gala y su amigo salieran de un bar y tomaran un taxi con dirección a la avenida Alameda Sur, ubicada frente a la mencionada playa.

Ibrahim Hernández Gala, un joven estudiante de medicina fue visto por última vez el 25 de junio del 2026 en la playa La Chira cuando se encontraba en la ubicación junto a un amigo en estado de ebriedad. Esta mañana, sus padres reportaron para Exitosa su desaparición y hacen un fuerte llamado a las autoridades para poder encontrarlo.

"Lo que pedimos, por favor, es que nos ayuden a ubicar a Ibrahim. Ya son cinco días desde que desapareció y no logramos encontrarlo. Lo único que se sabe es que llegó hasta este punto de la playa junto con un amigo. Sin embargo, el amigo sí apareció, mientras que Ibrahim continúa desaparecido", mencionó el padre del desaparecido.

Padres del joven hacen un llamado a las autoridades correspondientes

Luego de transcurrir 5 días, los padres del joven estudiante universitario de la carrera de Medicina hacen un llamado a las diferentes autoridades del país para que pueda ayudar a encontrar a su hijo desaparecido, tras realizar la denuncia correspondiente en la municipalidad del distrito. Los padres del desaparecido viajaron a la capital desde Huancavelica para intensificar las labores de búsqueda en toda la Costa Verde.

"Pedimos a las autoridades, a la Marina, a la Policía de Salvataje y a la Fuerza Aérea que, por favor, nos ayuden a encontrar a Ibrahim. Si él ingresó al mar, les rogamos que nos apoyen para determinar dónde podría estar y así poder ubicarlo", remarcó el padre del joven desaparecido",

Hasta el momento, la policía se encuentra haciendo las averiguaciones correspondientes al caso para determinar que fue lo ocurrido en el distrito de Chorrillos, ya que se presuntamente la corriente habría arrastrado al joven hacia el mar. Sin embargo, aún no se tienen detalles de lo sucedido.

Finalmente con estos pedidos por parte de los familiares, los padres del joven esperan una respuesta de las autoridades que les permitan acelerar los operativos protocolares para la búsqueda del estudiante desaparecido.