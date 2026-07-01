Tragedia en Puno: Hallan cuatro cuerpos sin vida al ingreso de bocamina en centro poblado La Rinconada

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 1 de julio se reportó ante las autoridades la presencia de cuatro cuerpos sin vida al ingreso de bocamina en el centro poblado La Rinconada, ubicado en la región de Puno. Este hecho ha causado gran impacto entre los pobladores dado que no se conoce hasta el momento la causa del fallecimiento de estos mineros y las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones del caso.

Hallazgo en la región de Puno

Cuatro personas fueron encontradas sin vida en bocamina de La Rinconada en la región de Puno. Este hecho, registrado en el barrio Los Olivos, en el distrito de Ananea generó gran sorpresa entre los pobladores y trabajadores de la localidad, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades locales para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

¿Quiénes reportaron a los cuatro fallecidos?

De acuerdo con la información brindada por los vecinos de la zona, los cuerpos fueron encontrados dentro de una bocamina abandonada, donde existen charcos de agua que dificultan el acceso al lugar. En ese sentido, según lo informado por los medios de la localidad, los fallecidos vestían indumentaria minera. Sin embargo, aún no se tiene la identificación de estos ciudadanos.

También, algunos testigos señalaron que los fallecidos portaban calzado y no botas, un aspecto que despertó la hipótesis de que habrían sido trasladados de otro lugar a dicha bocamina. Sin embargo, aún no se puede determinar esta versión dado que se encuentran realizándose las investigaciones correspondientes.

Siguiendo esa línea, las autoridades locales mantienen cercada la zona hasta que los policías especializados realicen el levantamiento de los cuerpos conforme el procedimiento legal que marca el protocolo en este tipo de casos.

Hasta el momento no se han determinado las causas de muerte, ni las identificaciones de los ciudadanos que se encontraron en el recinto, por lo que las averiguaciones seguirán su curso para encontrar las informaciones que permitan dar los con responsables del hecho, de ser el caso o sea un accidente propio de las actividades que venían realizando.

La tragedia en Puno continúa rodeada de incertidumbre por el el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida al ingreso de una bocamina en el centro poblado La Rinconada que es actualmente material de que sigue bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las causas de la muerte e identificar a las víctimas de este hecho que ha causado gran impacto.