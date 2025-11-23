Perú inaugura los Juegos Bolivarianos 2025 en el Real Felipe del Callao: Sedes y delegaciones

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Inició la fiesta deportiva! Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 fueron inaugurados la noche de este sábado en la histórica Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, con la participación de delegaciones de 17 países.

La ceremonia inaugural marca el inicio oficial de una competencia que forma parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y que reúne a más de 4,500 atletas provenientes de países bolivarianos y países invitados.

Ante la ovación y el aplauso de los asistentes, el primer país en hacer su ingreso fue Bolivia. Posteriormente, la delegación peruana hizo su emocionante paso con el himno nacional de fondo, encabezados por el medallista Stefano Peschiera.

Emocionantes números artísticos

La llama bolivariana llegó hasta un punto de la Fortaleza a manos del taekwondista Hugo del Castillo, quien la entregó a Brianda Rivera (tiro) y Lucca Mesinas (surf). Finalmente, ambos realizaron el encendido final del pebetero bolivariano, acto simbólico que dio inicio a los Juegos.

La pintoresca gala también contó con una dosis de cultura peruana. Como parte del show de Perú Fusión, artistas deleitaron al público con diversos número artísticos de distintos géneros musicales de las tres regiones del país.

Finalmente, un espectáculo de drones sorprendió al público iluminando el ciello del Callao. Las luces multicolores que emanaban de estos formaron diversas figuras en movimiento, como las banderas de los países participantes, la imagen de Marca Perú y la antorcha.

Perú inaugura los Juegos Bolivarianos 2025

¿Dónde y cuándo son los Juegos Bolivarianos 2025?

Los Juegos Bolivarianos se desarrollan del 22 de noviembre y de diciembre en las instalaciones de alto rendimiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD): la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, el Centro de Alto Rendimiento IPD Punta Rocas, el Coliseo Dibós y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde.

Las pruebas de las distintas disciplinas estarán distribuidas en Ayacucho, donde solo se disputarán cinco disciplinas: downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu.

Durante la programación, se definirán los primeros medallistas del ciclo olímpico.

El certamen contará con la participación de 8 países de la región: el anfitrión Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y Paraguay, además de 9 invitados en disciplinas específicas: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, El Salvador, República Dominicana y Guatemala.

