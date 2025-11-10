RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deportes
¡Arriba Perú!

Gobierno declara de interés nacional la realización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025

El Gobierno declaró de interés nacional la realización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, a llevarse a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025. Andina

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/11/2025

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Educación (MINEDU), declaró de interés nacional la realización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, a llevarse a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en ambas ciudades el país. 

A través del Decreto Supremo N.º 018-2025-MINEDU, el Ejecutivo publicó dicho dispositivo con la finalidad de constituir una plataforma de especial relevancia para el desempeño de nuestros deportistas de alta competencia, dada su trascendencia a nivel internacional.

Disposiciones 

La norma publicada este lunes 10 de noviembre en el diario oficial, señala que el Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 es el responsable de la organización y realización del evento deportivo

Asimismo, menciona que todos los organismos públicos de los diversos sectores y niveles de gobierno, cuyo ejercicio de sus competencias incida en la organización y realización del evento deportivo, participan de manera conjunta, coordinada, oportuna y con respeto de la diversidad cultural y lingüística del país.

Del mismo modo, el Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso de participantes y bienes para el desarrollo del acontecer deportivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional.

Sobre la implementación de lo dispuesto en la presente norma, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

Más sobre los Juegos Bolivarianos 

Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 contarán con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú

Además, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay han sido invitados al evento continental. Los atletas estarán distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.

Entre los deportes que se desarrollarán destacan los siguientes: atletismo, béisbol, canotaje, gimnasia, natación, surf, tenis, vela, levantamiento de pesas, remo, squash, entre otros. 

A falta de 12 días para que empiece el evento deportivo, desde el Poder Ejecutivo declaran de interés nacional esta trascendental competición y que se espera pueda brindarle más de una medalla de oro a nuestro país. 

Temas relacionados Ayacucho interés nacional Juegos Bolivarianos 2025 Lima ministerio de Educación

