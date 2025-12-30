Chimbote: Suspenden todos los eventos públicos para el 31 de diciembre tras sismo de magnitud 6.0

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado el último sábado 27 de diciembre al oste de Chimbote, provincia del Santa, Áncash, desde esta región continúan adoptando medidas para salvaguardar la seguridad de la población y de los turistas que todavía tienen planeado visitar los atractivos turísticos de la ciudad en las próximas horas.

A víspera de la llegada del nuevo año, la Plataforma Provincial de Defensa Civil del Santa se reunió desde las 10:00 a. m. de hoy y tras someter a debate el pedido, fue aprobada la suspensión de las actividades programadas para mañana, miércoles 31de diciembre.

Alta aglomeración de personas podrían acabar en una verdadera desgracia

La sesión llevada a cabo este martes 30 de diciembre contó con los integrantes del grupo de trabajo, el cual es presidido por el alcalde provincial del Santa, Felipe Mantilla Gonzáles, quien teniendo en cuenta las constantes réplicas desde el último fin de semana, realizo la propuesta preventiva, la misma que tuvo el respaldo mayoritario de los burgomaestres distritales que conforman su provincia.

"La Plataforma Provincial de Defensa Civil, presidida por el alcalde provincial del Santa, Felipe Mantilla Gonzáles, aprobó por mayoría la suspensión de los eventos y celebraciones públicas por el Año Nuevo 2026, programadas para el próximo 31 de diciembre, en todo el ámbito de la provincia del Santa. El cumplimiento de esta disposición quedará bajo responsabilidad de las autoridades locales correspondientes", fue lo anunciado desde el auditorio de la municipalidad provincial.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde del Santa, Felipe Mantilla, anunció la suspensión de las fiestas de fin de año debido a la ocurrencia de sismos en los últimos días.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/QXHRJ33QnJ — Exitosa Noticias (@exitosape) December 30, 2025

En ese sentido, la autoridad advirtió, que la eventual ocurrencia de sismos de magnitud 3, 4, 5 o 6, en contextos de alta concentración de personas, podría ocasionar accidentes, lesiones graves y pánico colectivo, incrementando significativamente el nivel de vulnerabilidad de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta el grave peligro al que estarían expuestos sus vecinos, las autoridades coincidieron en que la prevención y la protección de la vida deben primar por encima de cualquier actividad festiva o interés económico.

COER Áncash reporta 44 personas lesionadas

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash), brindó un balance sobre los daños materiales y heridos que dejó el movimiento telúrico del pasado 27 de diciembre, al oeste de Chimbote, teniendo como resultado, la afectación de los servicios de sala de emergencia, medicina y parto del Hospital La Caleta (Chimbote). Asimismo, se registró filtración de agua en el área de traumatología y servicios higiénicos, caída de algunas baldosas del cielo raso e interrupción del suministro eléctrico en un 50 %.

Del mismo modo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash confirmó 44 personas lesionadas a consecuencia del evento sísmico, quienes vienen siendo atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, EsSalud Chimbote, Centro de Salud San Jacinto, Hospital de Huarmey, Hospital La Caleta, Hospital Provincial Virú, Hospital de EsSalud Virú y el Centro de Salud Puente Chao. Además, se registraron afectaciones en la infraestructura de los puestos de salud de Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas.

En el distrito de Nuevo Chimbote, dos viviendas de material rústico resultaron afectadas. En Samanco, la vía fue liberada tras pequeños deslizamientos y en Nepeña, Coishco y Moro se registraron pequeños deslizamientos en vías, los cuales fueron atendidos de manera inmediata.

En el distrito de Pamparomas, se reportaron afectaciones en varias viviendas (rajaduras en paredes) en el caserío de Putaca, así como daños en la infraestructura de la institución educativa de Llacta. En Buena Vista Alta, se reportó la caída del techo de una vivienda de material rústico.

Desde la Municipalidad Provincial del Santa, reiteraron su llamado a la responsabilidad colectiva, subrayando que esta decisión responde a una visión de gobierno orientada a priorizar la seguridad ciudadana, la prevención de desastres y el bienestar de las familias de la provincia ancashina.