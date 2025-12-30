Rímac: Hombre es asesinado por presuntos sicarios al interior de su vehículo en la avenida Pizarro

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre se dio a solo un día de año nuevo en el Rímac. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo por parte de dos sujetos a bordo de una moto lineal que lo interceptaron en la avenida Francisco Pizarro.

Todo habría ocurrido alrededor del mediodía de este jueves 30 de diciembre. En ese momento, el vehículo de placa C5H-401 se encontraba sobre la cuadra 2 de dicha arteria, a solo una cuadra de prolongación Tacna, con dirección a Lima Norte.

En ese momento, dos presuntos sicarios hicieron su aparición para proceder a realizar una ráfaga de balas contra su objetivo. De acuerdo a los primeros reportes, más de 10 casquillos de bala fueron encontrados en la escena del crimen.

De estos disparos, cinco de ellos habrían impactado en la cabeza de la víctima quitándole la vida en el acto. Tras el hecho, el vehículo menor emprendió veloz huida con rumbo desconocido, mientras que el auto terminó sobre la vereda chocando contra un pequeño árbol.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la cuadra 2 de la avenida Pizarro para cercar el lugar a iniciar las investigaciones de rigor. Los efectivos plantean la posibilidad de que el crimen se haya dada por presunto ajusta de cuentas de acuerdo a la modalidad del mismo.

Víctima tendría antecedentes

Exitosa pudo conocer que la víctima fue identificada como Óscar Armando León Fernández. Lo curioso de ello es que contaría con antecedentes policiales lo cual reforzaría la primera hipótesis planteada por las fuerzas del orden.

En enero del año pasado habría estado involucrado en el asalto a un cambista, además hace solo unos meses salió de prisión tras haber cumplido una condena por un delito que aún no fue aclarado.

Lamentablemente, familiares del fallecido acudieron a la escena del crimen para identificarlo. En ese momento protagonizaron una escena desgarradora al confirmar que era su familiar el que se sumaba a la larga lista de asesinatos en el Perú.

Vecinos hicieron un pedido al alcalde del distrito y al propio presidente José Jerí de reforzar la seguridad en la zona para evitar que se repita un hecho similar en un futuro.

