Francis Allison ante conteo de ONPE: "Las cosas pueden cambiar, puedo ser yo el próximo alcalde de Lima"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato Francis Allison se pronunció sobre los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y pidió calma a los ciudadanos mientras continúa el conteo de votos de la ONPE para definir al próximo alcalde de Lima.

Francis Allison sobre conteo de la ONPE

Francis Allison, sostuvo que la diferencia frente a su contendor es reducida y que el resultado todavía podría modificarse con el procesamiento de las actas pendientes.

"Gracias por todo el apoyo. Quiero explicar que, en el caso de Lima, el tema todavía no está resuelto. La diferencia era de menos de un punto: 0,9 en ese momento. Estamos a poco más de 40 mil votos, pero falta procesar alrededor de medio millón de votos. Es decir, esto puede cambiar y, por supuesto, podría ser yo el próximo alcalde de Lima en enero del próximo año. Pido calma a los ciudadanos", afirmó.

El candidato afirmó que su equipo continuará siguiendo el proceso "voto a voto" y remarcó que esperará el resultado oficial. "Yo obviamente hay que respetar el voto que sea", manifestó, al tiempo que agradeció el respaldo recibido durante la jornada electoral.

Incluso, destacó que obtuvo más de 900 mil votos y resaltó su desempeño en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y El Agustino. Según sostuvo, estos resultados representan un respaldo a su propuesta para Lima.

Cuestiona impugnaciones

Respecto a las actas impugnadas, Allison afirmó que existen numerosas observaciones por aspectos que calificó como "detallitos formales" y atribuyó estas acciones a personeros de Renovación Popular.

"Nuestra posibilidad de ganar está ahí y vamos a pelear como tiene que ser porque no es mi voto, es de la gente", afirmó.

Abordó eventual rol de Carlos Álvarez

El postulante de Avanza País, también manifestó los desacuerdos en el plan de su contrincante directo, López Aliaga. Ante eso, cuestionó que Carlos Álvarez tenga un papel central en la seguridad ciudadana. El candidato expresó preocupación por esta posibilidad y cuestionó que Álvarez tenga experiencia suficiente para asumir una responsabilidad de ese nivel.

"Todo mi cariño para Carlos, pero ¿cuánta experiencia tiene? Eso sería para que intente aprender mientras nos matan", declaró.

Finalmente, Francis Allison sostuvo que la seguridad ciudadana requiere experiencia y preparación debido a la urgencia del problema. Mientras tanto, el proceso electoral continúa con el conteo de la ONPE y resolución de las actas observadas e impugnadas antes de determinar oficialmente al próximo alcalde de Lima.