La Casa de la Literatura presenta imprenta que usó José Carlos Mariátegui

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Casa de la Literatura anunció de manera oficial la imprenta tipográfica llamada "Nebiolo" que se usará cada mes en distintas actividades que se desarrollan en la misma.

Esta tarde del jueves 16 de abril, la Casa de la Literatura (Caslit) presentó la histórica imprenta tipográfica que fue elaborada en Italia en 1925.

La máquina llego al Perú gracias a los hermanos José Carlos y Julio Cesar Mariátegui La Chira. Con esta herramienta se ejecuto la conocida Editorial Imprenta Minerva, aquella que fue un gran acontecimiento en la industria nacional a comienzos del siglo XX.

La emblemática imprenta Minerva, también llamada "Nebiolo", volvió a operar tras un proceso de restauración que despertó el entusiasmo del público presente.

Como parte de la demostración, se entregaron documentos impresos con la frase "Imprenta Minerva. Papel rama", término propio del oficio que alude a hojas sueltas aún no colocadas en un cuaderno.

Este equipo, que en sus primeros años funcionaba manualmente, posteriormente entre las décadas de 1930 y 1940 se adapto un sistema eléctrico que actualmente no se puede utilizar, lo que evidencia la evolución tecnológica a lo largo del tiempo.

Importancia histórica

En sus prensas se produjeron ediciones de la influyente revista Amauta y libros clave del pensamiento y la literatura peruana, como Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui.

El director de la Casa de la Literatura Peruana, Gary Marroquín, resaltó que la recuperación de esta imprenta responde a su valor histórico y a su impacto en el desarrollo editorial del Perú.

"La institución que lleva al frente la ha puesto nuevamente en funcionamiento. Fue un proceso de reparación que tomó varios meses y de puesta en uso. Aunque no detalló las cifras, Marroquín explicó que el proceso "fue costoso para la Casa de la Literatura".

La máquina, junto con más de 3700 piezas tipográficas móviles, fue entregada en 2016 por Zoila Mariátegui Ramírez a la institución, que depende del Ministerio de Educación.

Desde noviembre de 2025, se llevaron a cabo labores técnicas para su mantenimiento y reconstrucción de componentes, como parte de una estrategia orientada a preservar y reactivar la Colección Imprenta Minerva para uso cultural y educativo.

En conclusión, la reactivación de la imprenta Minerva representa un valioso esfuerzo por preservar el patrimonio cultural y editorial del país, devolviendo a la vida una pieza clave de la historia literaria del Perú.