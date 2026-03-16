Donald Trump amenazó con atacar las reservas de petróleo en la isla iraní de Kharg

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar las reservas de petróleo ubucadas en la isla iraní de Kharg si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz. Ello, en un contexto en el que la escalada militar se está transformando en una crisis energética global.

Donald Trump amenazó con atacar reservas de petróleo en la isla de Kharg

El mandatario norteamericano Donald Trump elevó este lunes el tono de la guerra desatada en territorio iraní después de que amenazó con atacar la isla de Kharg, principal centro de explotación de petróleo de Irán.

Adicionalmente, sembró dudas sobre el paradero y la posible muerte del nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Motjaba Jamenei. Dicho mensaje fue expresado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Desde allí, el presidente estadounidense aseguró que la ofensiva militar contra Irán ha golpeado duramente las capacidades del país. Según detalló, Estados Unidos destruyó gran parte del arsenal balístico así como de drones iraníes. Al mismo tiempo que, atacar miles de objetivos en territorio enemigo.

En tanto, no descartó que los ataque se extiendan sobre las principales reservas de petróleo de Irán. "Puede que los oleoductos no sigan en pie", advirtió el jefe de Estado de EE.UU., en una frase que se interpretó como una fuerte advertencia directa a la infraestructura energética del territorio iraní.

Recordemos que, la isla de Kharg ya fue blanco de ataques en el conflicto actual que sostiene Estados Unidos e Israel contra Irán y su eventual destrucción podría desencadenar graves consecuencias en el mercado global del petróleo. Un dato a tomar en cuenta es que desde el inicio de la guerra el precio del Brent acumula un incremento al 40%.

La disputa por el estrecho de Ormuz

Como se mencionaba anteriormente la amenaza proveniente desde Washington se daría porque prevalece el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Al respecto, Trump ha presionado nuevamente a sus países aliados para que participen en la protección del tráfico marítimo de esta zona iraní importante.

El mandatario norteamericano agregó que las fuerzas de su país han destruido más de 30 buques cazaminas iraníes aunque reconoció que no existe certeza sobre si Irán logró colocar minas en el canal.

En un contexto de tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar las reservas de petróleo en la isla iraní de Kharg en el eventual caso de que continúe el bloqueo del estrecho de Ormuz.