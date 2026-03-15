Papa León XIV envía mensaje a Oriente Medio por conflicto entre Irán e Israel: "¡Cesen las hostilidades!"

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la santa misa ofrecida este domingo 15 de marzo en el Vaticano por el cuarto domingo de Cuaresma, el papa León XIV hizo un llamamiento al diálogo en Oriente Medio, a fin de cesen los ataques entre coalición israelí-estadounidense e Irán.

El sumo pontífice no ocultó su preocupación por el conflicto que lleva más de dos semanas en esta parte del mundo, la misma que a la fecha viene dejando 1 200 muertes, entre las que se incluye a 200 niños, en el país persa.

En nombre de los cristianos de #OrienteMedio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡cesen las hostilidades! ¡Que se reanuden caminos de diálogo! La violencia nunca podrá llevar a la justicia, la estabilidad y la paz... — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 15, 2026

Mensaje de paz para Oriente Medio

Tras la oración del Ángelus desde el estudio del Palacio Apostólico en Roma, el santo padre reiteró su cercanía en oración a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en los atentados que comenzaron el pasado 28 de febrero.

"Durante dos semanas, el pueblo de Oriente Medio ha sufrido la atroz violencia de la guerra. Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques que han azotado escuelas, hospitales y zonas residenciales, expresó.

#Angelus El #PapaLeónXIV manifiesta su preocupación por la #guerra en #OrienteMedio y su cercanía a las víctimas, a los que han perdido sus seres queridos y sus hogares y reitera su llamado al díalogo, al fin de la guerra y a un mundo donde reine la #justicia y la #paz pic.twitter.com/L4L8BOA20P — Vatican News (@vaticannews_es) March 15, 2026

Del mismo modo, Robert Prevost expresó su preocupación por la difícil situación que viene pasando el Líbano, tras los enfrentamientos entre Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que, según estimaciones recientes, han provocado alrededor de 1 000 muertos y casi un millón de desplazados internos, quienes buscan escapar de la violencia.

"La situación en el Líbano es motivo de gran preocupación. Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses", señaló.

Visitas programadas de León XIV

De acuerdo con lo reportado la Santa Sede en febrero, los viajes al extranjero del papa León XIV para la primera mitad del 2026 se inaugurará con una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista para el 28 de marzo, a vísperas de la Semana Santa.

El segundo viaje que tendrá León XIV será del 13 al 23 de abril, donde llevará las huellas de San Agustín en Argelia (Argel y Annaba); luego a África Central, en Camerún (Yaundé, Bamenda y Duala), Angola (Luanda, Muxima y Saurimo) y, por último, en Guinea Ecuatorial (Malabo, Mongomo y Bata).

Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará las ciudades españolas de: Madrid y Barcelona, para luego inaugurar la nueva y más alta torre de la "Sagrada Familia", la monumental basílica de la ciudad catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que "soñó" la basílica y comenzó a construirla: Antoni Gaudí, declarado el año pasado como: venerable Siervo de Dios.

Cabe señalar que, en el marco de su próxima visita al Perú, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader señaló a Exitosa el 4 de febrero último, que el encuentro del santo padre con el pueblo peruano sería en noviembre o durante la primera semana de diciembre de este 2026.