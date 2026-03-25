Lucía de la Cruz fue internada de emergencia: Esto se sabe sobre su estado de salud

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Preocupación por Lucía de la Cruz. Christian Wong, hijo de la reconocida cantante de música criolla, reveló que la artista fue internada de emergencia tras presentar complicaciones de su salud.

Lucía de la Cruz hospitalizada: ¿Qué le pasó a la cantante?

El ámbito artístico y de la farándula local se ha visto remecida por una preocupante noticia: la reconocida cantante Lucía de la Cruz fue hospitalizada este miércoles 25 de marzo. De acuerdo a lo revelado por su hijo, Christian Wong, la artista habría sufrido complicaciones derivadas de su diabetes que padece desde hace varios años.

Wong informó que el internamiento de la cantante criolla ocurrió de forma repentina en un centro médico cercano a su vivienda en Chorrillos, y se encuentra acompañada de sus otros hijos.

"Mis hermanos estan con ella ahora, estoy en comunicacion con ellos. Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene... recién ha pasado en este momento y me tienen informado", expresó Christian Wong a 'Trome'.

Cabe indicar que hace solo un par de días, la talentosa Lucía de la Cruz brindó una conferencia de prensa donde anunciaba que estaba sábado 28 de marzo ofrecería un show para celebrar al lado de sus fans sus 61 años de vida artística.

¿Cuál es el estado de salud de Lucía de la Cruz?

La noticia de que la cantante criolla fue internada de emergencia fue corroborada a través de un comunicado del hospital María Auxiliadora donde se detalla que Lucía de la Cruz ingresó al nosocomio al promediar las 9:40 a.m. de este miércoles.

De acuerdo al anuncio, actualmente se encuentra en "la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario". Asimismo, se dio a conocer que la artista viene siendo cubierta por el Seguro Integral de Salud - SIS y el hospital viene realizando "los esfuerzos necesarios para brindar una atención oportuna y contribuir con su recuperación".

Hasta el momento, la familia y amigos de Lucía de la Cruz se encuentran a la espera de los exámenes médicos que se le realizaron para conocer con mayor precisión el estado de salud de la cantante y la gravedad de la complicación.

Lucía de la Cruz internada, según informó el hospital María Auxiliadora.

Amigos, seguidores y familiares de Lucía de la Cruz se muestran preocupados por su estado de salud. Pues bien, la cantante de música criolla fue hospitalizada de emergencia este 25 de marzo tras complicaciones derivadas por su diabetes, según expresó su hijo Christian Wong.