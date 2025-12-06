Tragedia en Miraflores. Confirman fallecimiento del 'gatito coraje' en el estacionamiento subterráneo del parque Kennedy

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lamentable pérdida. A mediados de noviembre último, la organización Mishis Kennedy Oficial advirtió los riesgos a los que estaban expuestos la más de una decena de gatos que vivían en el estacionamiento subterráneo del parque Kennedy, Miraflores, tras haber sido abandonados por sus dueños.

Desgraciadamente, y pese al constante llamado de adopción, en las últimas horas se confirmó el terrible fallecimiento del 'gatito coraje´, un felino que resultó víctima de un atropello vehicular, la noche del viernes 5 de diciembre.

¿Quién era "Coraje"?

De acuerdo con la información difundida por la organización, su nombre reflejaba su verdadera personalidad. "Coraje" era un gatito tímido, pero cuando se encariñaba con alguien, le demostraba su amor y ternura, y vivía con otros 10 mininos.

Este grupo de felinos no pudieron adaptarse a vivir en la superficie (en el parque Kennedy viven más de 200 gatos), por lo que convirtieron al sótano en su nuevo hogar, a la espera de que puedan ser recogidos por personas de buen corazón, para que les brinden las atenciones necesarias a fin de mejorar sus vidas.

Pese al cuidado de cientos de usuarios que recorren este espacio por diferentes razones, "Coraje" fue impactado por un auto, perdiendo la vida de forma instantánea, ante el tristeza de quienes transitaban por el lugar y de sus propios "compañeros de siete vidas". Según Perú 21, los voluntarios acudieron a la escena de este terrible suceso, no encontrando consuelo para admitir la cruda realidad, procediendo a darle el último adiós.

Cifras de abandono de perros y gatos en el Perú

Si bien es cierto que el parque Kennedy se focaliza la mayor cantidad de gatos abandonados en Lima Metropolitana, a nivel nacional la cifra es totalmente preocupante. Según el reporte de la ONG PROA, en el país hay cerca de seis millones de gatos en situación de abandono, triplicando la cantidad de perros, debido a que se reproducen con mayor rapidez.

Diversas organizaciones dedicadas a la adopción y crianza de mascotas hacen énfasis en la castración de ambas mascotas, a fin de evitar la sobrepoblación animal y prevenirlos de enfermedades como la leucemia y la inmunodeficiencia felina.

La tenencia responsable también se debe generar en casa, no considerando como un juguete a las mascotas, puesto que, por la mala crianza que reciben tienen a estresarse, enfermarse y, como todo ser vivo, también necesitan respeto.

En ese sentido, el Dr. Rodrigo Rondón, hace mención a los siguientes valores que se deben poner en práctica en casa para darle una buena calidad de vida a las mascotas:

Empatía: comprender que el otro también siente dolor, miedo o alegría.

comprender que el otro también siente dolor, miedo o alegría. Responsabilidad: aprender que un ser vivo depende de sus acciones.

aprender que un ser vivo depende de sus acciones. Comunicación no verbal: interpretar gestos, posturas y emociones sin palabras.

interpretar gestos, posturas y emociones sin palabras. Autocontrol: saber cuándo jugar y cuándo dejar descansar al animal.

La crianza animal es una responsabilidad que toda la sociedad debería asumir, a fin de evitar pérdidas como la de "Coraje" en Miraflores.