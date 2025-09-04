Revelan el millonario monto que Pamela López exige a Christian Cueva: "Ni que fuera Messi"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo. Rosario Sasieta, exabogada de la influencer, reveló el millonario monto que la influencer estaría exigiendo por la pensión de sus hijos, una cifra que ha generado sorpresa y comentarios críticos, incluida la conductora Magaly Medina.

López pide 64 mil soles mensuales a Cueva

Lo que hasta ahora había sido un rumor sobre la pensión de los hijos de Pamela López y Christian Cueva ahora tiene cifras concretas.

Según Rosario Sasieta, Pamela López exige 64 000 soles mensuales, es decir, más de 20 000 por cada menor. Este monto multiplica por cinco los 12 000 soles provisionales que el futbolista entrega mientras se resuelve el proceso de alimentos.

Pamela López ha explicado en varias entrevistas y en redes sociales que el monto no es un lujo, sino una necesidad para cubrir los gastos diarios de sus tres hijos en Lima.

"La que es mamá va a entender eso, ¿no? Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista", comentó la influencer, dejando claro que su pedido busca mantener un nivel digno para sus menores.

El nuevo abogado de Pamela López, Gino Paolo Zamora Vega, explicó la metodología detrás de la cifra. Según la ley, la pensión puede llegar hasta el 60% del ingreso del padre, considerando también el nivel de vida al que los menores estaban acostumbrados.

Magaly critica monto pedido a Christian Cueva

La conductora Magaly Medina aprovechó la oportunidad para cuestionar la cifra, señalando que sería complicado que se conceda un monto tan alto, tomando en cuenta el salario actual del jugador del Emelec.

"¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un súper dinero en Ecuador... No creo que le alcance, tendría que prestarse plata", expresó.

Magaly destacó que, aunque los niños están acostumbrados a cierto nivel de vida, la cifra solicitada podría ser exagerada y poco probable de aprobar por un juez. "Hablamos de Cristian Cueva, no de Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Cueva tiene carrera, pero no tantos ingresos para sostener 64 mil soles al mes", añadió la conductora.

Los 64 000 soles que Pamela López estaría exigiendo a Christian Cueva por la pensión de sus hijos han encendido nuevamente la polémica. La diferencia con la cifra provisional de 12 000 soles subraya la tensión existente y mantiene a los seguidores atentos a cada movimiento de esta disputa legal.