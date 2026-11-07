Florcita Polo obtiene medidas de protección: Luiggi Yarasca está inubicable tras presunta agresión a la influencer

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo consiguió medidas de protección tras denunciar a su pareja, Luiggi Yarasca, por una presunta agresión física ocurrida el pasado 4 de noviembre en un hotel de Pachacámac. El caso continúa generando preocupación debido a los detalles revelados en el expediente y a las nuevas acciones legales que se impulsan para garantizar la seguridad de la hija de Susy Díaz.

Nuevos detalles de la agresión contra Flor Polo

De acuerdo con la documentación del caso, la agresión habría ocurrido en el hotel Rústica, donde ambos acudieron para compartir un momento juntos. Sin embargo, una discusión motivada por los celos habría terminado en violencia. Según el testimonio de Florcita, Yarasca la sujetó del cuello, la empujó contra una cama y continuó insultándola.

Posteriormente, mientras forcejeaban en un pasillo, Florcita perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Al recuperar la conciencia, encontró a varias personas a su alrededor. Además, aseguró que su pareja no la ayudó a levantarse e intentó desacreditar su versión señalando que se encontraba ebria. El expediente también muestra fotografías de las lesiones que habría presentado.

En ese contexto, su abogado, Ysrael Castillo, confirmó que el Poder Judicial otorgó medidas de protección a favor de su patrocinada. Entre las disposiciones se establece que Luiggi Yarasca no puede acercarse a menos de 200 metros de ella, tampoco puede ejercer actos de humillación, violencia o represalias, ni permitir que personas de su entorno lo hagan.

"Es una caso delicado en ese certificado médico legal asevera no ha habido una sola lesión, ha habido feminicidio en grado de tentativa, nosotros estamos buscando eso", dijo en entrevista con un reportero.

Luiggi Yarasca está desaparecido

Asimismo, el letrado informó que Yarasca deberá someterse obligatoriamente a terapia. De incumplir esta disposición, podría ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad. Por otro lado, Castillo señaló que desconoce el paradero del empresario, quien estaría inubicable desde que se presentó la denuncia.

El expediente también recoge antecedentes de una relación de aproximadamente tres años y medio, durante la cual Florcita habría atravesado constantes conflictos, separaciones y episodios de control. Incluso manifestó que su pareja restringía sus actividades y relaciones personales, además de presentar problemas con el consumo de alcohol y sustancias.

La situación habría afectado su salud emocional, provocándole dificultades para dormir y pérdida del apetito. Finalmente, la evaluación psicológica identificó afectación emocional y estrés agudo asociados a los hechos denunciados. Florcita también manifestó temer que Yarasca pudiera llegar a matarla, mientras su abogado evalúa impulsar una investigación por feminicidio en grado de tentativa.