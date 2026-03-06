Carlos Alcántara se coloca "chip de la juventud" tras separación de su esposa: "Más activo que nunca"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara está atravesando una peculiar situación personal, ya que terminó su relación de más de 15 años con su esposa, Jossie Lindley. Ahora el actor parece querer recuperar la fuerza y vitalidad que siempre lo han caracterizado, ya que se sometió a un tratamiento con el famoso "chip de la juventud".

Carlos Alcántara en una nueva etapa

Hace unos días, Alcántara fue captado divirtiéndose con dos jovencitas en diferentes momentos. El actor fue visto en una discoteca del sur de Lima y, al día siguiente, cenando con una joven en un conocido restaurante de la capital. Todo parece indicar que está viviendo la vida tras su separación.

Sin embargo, hace unas horas compartió una publicación que llamó mucho la atención, ya que visitó el consultorio de un conocido médico para colocarse el llamado chip de la juventud. Según la publicación, este implante busca mejorar la energía, el rendimiento físico y tener más enfoque y claridad en el día a día.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Aunque algunos lo apoyaron en su decisión de vivir la vida al máximo ahora que se encuentra soltero, otros cuestionaron su decisión de colocarse el chip de la juventud.

"La esposa le dio sus mejores años y él bien, gracias. Se cree chibolo", "ya está listo para Shirley", "chibolito", "Machín se metió su cachín", "ya estás como un Ferrari", "si ya estás soltero, que viva la soltería y diviértete mucho. Hay muchas flores en el jardín", "con razón andabas con chibolas", comentaron.

La separación de Carlos Alcántara

De acuerdo a la conductora de televisión Andrea Arana el protagonista de la película 'Asu Mare' habría finalizado su relación sentimental con la madre de sus dos hijos, Jossie Lindley, con quien tiene más de 15 años de casados.

Estos rumores se incrementaron luego de que el actual jurado de 'Yo Soy' concedió una entrevista con Shirley Arica para su programa digital en el que el coqueteo y complicidad entre ambos no pasaron desapercibido.

Al respecto, Arana aseguró que la ruptura de Alcántara con Lindley no es reciente debido a que dicha noticia ya sería conocida por el entorno cercano del actor y que inclusive todo habría culminado en buenos términos.

Es así que, Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras el fin de su relación. Mientras intenta retomar su energía con el llamado "chip de la juventud", sus recientes salidas y decisiones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos lo apoyan y otros cuestionan su forma de afrontar la soltería.