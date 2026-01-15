Lima registra el día más "extremadamente cálido" en lo que va del 2026: 31.8 °C, advierte el Senamhi

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú ya registra los días más calurosos del año 2026 y los transeúntes comienzan a sentir las consecuencias de las altas temperaturas como agotamiento, insolación y deshidratación.

Senamhi ha advertido que estas consecuencias forman parte de las condiciones de verano e informó que se ha registrado el día más "extremadamente cálido" en lo que va de este año: ¡31.8 °C! Conoce aquí las recomendaciones para cuidar tu piel de la alta radiación y los detalles sobre la temperatura registrada.

El día más "extremadamente cálido"

Este 14 de enero el país ha registrado la temperatura diurna más alta en lo que va del año, según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo a la publicación del Senamhi, se informó que en la estación Von Humboldt en el distrito de La Molina se registró la temperatura máxima de 31.8 °C a nivel nacional, el punto máximo alcanzado hasta el momento.

Además, en solo los primeros quince días del año se han presentado niveles de radiación ultravioleta (UV) de categorías "muy alta" y "extremadamente alta" que pueden atacar a la piel causando envejecimiento prematuro, quemaduras solares y aumentar riesgo de padecer enfermedades de la piel.

Los 31.8 °C registrados así como la sensación de bochorno estuvieron asociadas al ingreso de la humedad proveniente de la sierra que además se complementa con el registro de lluvias durante los últimos días.

¿Cómo cuidar la piel ante las altas temperaturas?

Si bien las altas temperaturas son propias de la temporada de verano, los cuidados para la piel son necesarios para evitar problemas en la salud. Los ojos o la piel pueden ser los órganos que pueden verse más afectados frente al verano.

Las temperaturas durante el día podrían ir ascendiendo, por ello, aquí encontrarás algunas recomendaciones ante las altas temperaturas que se registrarán durante la temporada de verano 2026.

Parte de estas recomendaciones son brindadas por el propio Senamhi y por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Utiliza gorros de ala ancha

Al ir a la playa lleva sombrillas para protegerte del sol

Usar lentes de sol para proteger la vista

Los lentes de sol con protección con protección contra los rayos UVA y UVB

El uso de bloqueador solar es necesario para evitar lesiones en la piel

Con una temperatura máxima de 31.8 °C, se registró el día más "extremadamente cálido" en lo que va del año 2026. Por ello, cuidar la piel durante la temporada de verano se vuelve más importante.