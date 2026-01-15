Yehude Simon propone inversión en educación y salud para enfrentar la criminalidad en zonas rojas

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de tres meses para la realización de las elecciones generales 2026, la campaña política ya inició por lo que los candidatos vienen anunciando sus mejores propuestas para poder ser elegidos a través de las urnas. Uno de ellos es Yehude Simón quien visitó los estudios de Exitosa para charlar sobre las distintas problemáticas del país.

Hay que alcanzar acuerdos comunes

En primer lugar, el candidato por el Partido Salvemos al Perú lamentó la rivalidad que hoy existen entre los diversos partidos políticos lo cual representa un factor clave para no priorizar el bien común.

Según su percepción, el Ejecutivo y los demás entes del Estado deben llegar a puntos comunes los cuales deben ser atacados desde el gobierno. Dentro de estos aspectos destacó a la anemia, la desnutrición infantil o al poco apoyo a los medianos y pequeños empresarios para seguir fortaleciendo sus emprendimientos.

"Mi diagnóstico es que hay un grave problema de anarquía total y falta de diálogo. Tenemos que poner puntos comunes: desnutrición infantil, anemia, pequeños y medianos empresarios, una banca que funcione a favor de los empresarios para poder formalizarlos. Hagamos más fácil las cosas", indicó.

En esa misma línea, el excongresista también se refirió a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Dentro de esta problemática, el candidato indicó que es clave invertir fuertes sumas de dinero en las zonas rojas del país para brindar mejores condiciones a los ciudadanos y así puedan bajar los índices de criminalidad.

Yehude Simon postula al Senado en las elecciones 2026.

"Para combatir la criminalidad tenemos que pensar, no solo en crear más cárceles que no ayuda en nada, sino en como resolvemos el problema de las zonas rojas. Eso significa inversión en colegios, en salud y como hacer pequeña y mediana empresa", añadió.

Lamenta situación de Petroperú

El integrante del Partido Salvemos al Perú hizo hincapié en la crisis que actualmente sufre Petroperú y los rumores de una posible privatización de parte del Estado. El experimentado político se refirió al pésimo manejo que han realizado los funcionarios de dicha empresa y puso de ejemplo a entidades similares en otros países que han sido rentables a pesar de no tener el petróleo que extra el Perú en diferentes partes de su territorio.

En resumen, Yehude Simon, candidato al Senado por el Partido Salvemos al Perú, indicó que es clave realizar inversión en educación y salud especialmente en las zonas rojas del país para así combatir la criminalidad.