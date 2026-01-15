SJM: Comensal se niega a pagar ¼ de pollo y lanza material inflamable a cajera ocasionando que quede en UCI

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Miraflores, se suscitó un condenable acto luego que una comensal que se negaba a pagar ¼ de pollo atacó a la administradora del local con un material inflamable.

Mujer se niega a pagar ¼ de pollo y ataca a cajera

Todo ocurrió en las inmediaciones de una pollería, ubicada en la mencionada jurisdicción limeña, en el que la cajera fue víctima del mal accionar de una comensal que mostraba una actitud negativa para abonar un pedido de pollo a la brasa lanzó un presunto materil inflamable.

Este hecho ocurrió ante la mirada del resto de clientes del recinto gastronómico y quedó registrado por una de sus cámaras de seguridad. Frente a este ataque la víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y espalda.

De acuerdo a la versión narrada por los familiares de la agraviada para Latina Noticias, la agresora llegó hasta el establecimiento en compañía de su pareja con la que consumió dos cuartos de pollo, pero tras culminar dicha comida se negaron a pagar la cuenta según el monto establecido en la carta.

Acto seguido quisieron retirarse el lugar sin abonar lo determinado y tras una discusión, si bien en un principio la personal del local, llamada Miriam Quispe, intentó apaciguar la situación, no pudo y la situación se exacerbó.

En un aproximado de 20 minutos después se logra observar que la mujer retorna y lanza un balde que aparentaba contener pintura, no obstante, los familiares aseguran que se trataría de un producto inflamable.

Administradora de pollería queda en UCI

Posteriormente al ataque la joven tuvo que acuidir por su cuenta a un centro de salud para recibir la atención médica correspondiente. Pero, lametablemente su estado de salud empeoró hasta tal punto de que los galenos decidieron que ingrese a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La hermana de la víctima narró que necesitó cirugía e injertos de piel. Además, reveló que de su ropa emanaba un intenso olor a combustible y cuestionó que la prenda no haya pasado a peritaje policial. Vale precisar que los familiares indicó que la denuncia estableció el hecho como una caída de esmalte blanco.

Como vemos, en un acto condenable en el distrito de San Juan de Miraflores, una mujer que se negó a pagar la cuenta de su pedido de un cuarto de pollo atacó a la administradora de una pollería con un presunto material inflamable provocando quemaduras de segundo y tercer grado en piernas y espalda.