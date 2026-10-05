Pascualillo Coronado: miles de fanáticos lloran y despiden al 'Rey de la Carretera Central' en extraordinario concierto

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miles de fanáticos se congregaron en el local Angaray, en Ate, para darle el último adiós a Pascualillo Coronado, reconocido como el 'Rey de la Carretera Central'. Entre lágrimas, canciones y recuerdos, sus seguidores llegaron para despedir al intérprete de música chicha, cuya trayectoria dejó una profunda huella entre quienes acompañaron su carrera.

El último adiós a Pascualillo

El féretro blanco con los restos del cantante fue trasladado hasta el escenario del local, donde diversos artistas se encargaron de rendirle homenaje interpretando algunas de sus canciones más populares. El ambiente estuvo marcado por la tristeza de sus seguidores, pero también por la música que acompañó durante años la trayectoria de Pascualillo Coronado.

La despedida reunió a numerosos representantes de la música chicha y personas que quisieron acercarse para expresar su cariño hacia el artista. Entre quienes llegaron al homenaje estuvo Toño Centella. Sin embargo, uno de los momentos que generó mayor emoción fue la presentación de Pitty Coronado, hijo del fallecido cantante, quien también participó en esta sentida despedida.

De esta manera, el homenaje se convirtió en un encuentro entre familiares, colegas y seguidores, quienes recordaron el legado musical de Pascualillo Coronado. Para muchos de sus fanáticos, su partida representa la pérdida de una de las figuras más representativas de la música chicha y de una voz estrechamente vinculada con la Carretera Central.

Pascualillo Coronado falleció a los 67 años después de enfrentar durante varios años una dura batalla contra el cáncer. La enfermedad fue diagnosticada en 2024 y, aunque inicialmente consiguió superarla, posteriormente volvió a aparecer. Durante ese proceso, el cantante continuó adelante y mantuvo una actitud firme frente a las dificultades que atravesó.

Los restos del 'Rey de la Carretera Central' permanecerán en el local Angaray hasta el mediodía del lunes. Después, sus familiares trasladarán el féretro hacia un cementerio ubicado en Santa Clara, donde recibirá cristiana sepultura. Así, sus seguidores tendrán unas últimas horas para acompañarlo y despedir al artista que marcó generaciones con su música.

La trayectoria de Pascualillo

Pascualillo Coronado construyó una trayectoria estrechamente ligada a la música chicha y a la Carretera Central, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de este género. Durante años, sus canciones acompañaron a miles de seguidores y lo consolidaron como una figura querida dentro de la escena popular peruana.

Su estilo y repertorio le permitieron mantener un vínculo cercano con su público, que ahora lo recuerda a través de sus temas más conocidos. Con su partida, el 'Rey de la Carretera Central' deja una huella importante en la música chicha y un legado que continuará presente entre quienes hicieron de sus canciones parte de sus vidas.