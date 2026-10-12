MIMP rechaza presunta discriminación contra niño con autismo por parte de diputada de JP

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su firme rechazo ante una presunta discriminación cometida contra un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El hecho involucra a la actual diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, cuando se desempeñaba como profesora de aula.

Pronunciamiento institucional y marco legal para la educación inclusiva

La entidad estatal remarcó que las instituciones educativas del país deben constituirse en espacios seguros y respetuosos para todos los estudiantes. A través de un pronunciamiento oficial, la cartera ministerial condenó cualquier práctica que vulnere la dignidad de los menores de edad. Asimismo, recordó que la normativa nacional protege a las personas con cualquier tipo de condición neurológica o física.

"El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechaza todo acto discriminatorio y reafirma que los niños tienen derecho a recibir un trato digno, libre de exclusión", detalló.

El sector hizo énfasis en las obligaciones legales que rigen el sistema educativo público y privado dentro del territorio nacional. Explicó que la legislación vigente obliga a los planteles a contar con personal docente capacitado para la atención de la diversidad escolar. Por ello, instó a aplicar las adaptaciones necesarias para asegurar la permanencia estudiantil sin margen a segregaciones.

"La Ley N°. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad garantiza el derecho a la educación inclusiva, la cual exige que las escuelas cuenten con docentes capacitados, implementen ajustes razonables y adapten sus métodos de enseñanza a las necesidades de cada estudiante, a fin de favorecer su participación, permanencia y aprendizaje", detalla.

#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: https://t.co/RY7hL6bYyh — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 12, 2026

Exhortación a las autoridades educativas y erradicación de barreras en las aulas

En otro tramo del documento, el ministerio instó al sector Educación a reforzar los mecanismos de fiscalización para sancionar cualquier arbitrariedad. Pidieron que las denuncias de esta naturaleza sean investigadas de manera rápida para sentar precedentes en la comunidad escolar. El objetivo central se enfoca en erradicar conductas inapropiadas por parte del personal docente.

"El MIMP hace un llamado a las autoridades educativas a garantizar entornos escolares inclusivos y libres de discriminación. La discapacidad no debe ser una barrera para aprender ni una razón para excluir a ningún niño de la escuela", indicó.

La institución precisó que el desarrollo integral de los niños con TEA requiere un acompañamiento profesional basado en el respeto y la empatía. Explicó que las actitudes excluyentes por parte del profesorado generan consecuencias negativas en la autoestima y aprendizaje de los menores. Por esta razón, el Gobierno reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de las garantías escolares.