Manchay: presunto sicario implicado en crimen de dirigente fue capturado tras ser identificado con drones

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un joven de 18 años, identificado como Franklin Cueva Villareal, alias "Franklin", fue detenido tras ser acusado de asesinar a un dirigente vecinal en Manchay. El crimen ocurrió el último sábado y habría sido ejecutado bajo la modalidad de sicariato, luego de que el atacante disparara desde una motocicleta en movimiento contra la víctima, Alejandro Meza Sánchez.

El ataque no solo terminó con la vida del dirigente, sino que además dejó a una mujer herida de bala en el brazo, quien lo acompañaba en el vehículo al momento del atentado. La rápida ejecución y la forma del ataque refuerzan la hipótesis de un crimen por encargo, vinculado a disputas por terrenos en la zona.

Seguimiento con drones y captura

Horas después del asesinato, las autoridades activaron un operativo de inteligencia que incluyó el uso de drones con cámaras infrarrojas. Las imágenes permitieron observar al sospechoso caminando con aparente normalidad, visitando a su pareja y a su hijo, antes de dirigirse a su vivienda.

Según cámaras de Latina, el seguimiento fue continuo y permitió identificar el momento en que el joven ocultó la ropa y las armas utilizadas en el crimen. Con esa información, se ejecutó un operativo sorpresa en su domicilio.

Agentes rodearon la vivienda, treparon muros y revisaron cada espacio hasta ubicar al sospechoso. Durante la intervención, el joven opuso resistencia y su entorno familiar intentó evitar la detención.

Presunto vínculo con banda criminal

De acuerdo con las investigaciones, Franklin estaría vinculado a la organización criminal "Los Chuckys de Manchay". Las autoridades lo señalan como presunto autor de al menos tres asesinatos por encargo, lo que evidencia su participación activa en redes delictivas.

Además, el detenido ya contaba con antecedentes por microcomercialización de drogas, posesión de armas y presunta implicación en casos de extorsión. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que operaba como sicario dentro de una estructura criminal.

Uno de los datos más relevantes del caso es el móvil del crimen. El asesinato del dirigente vecinal estaría relacionado con el control de terrenos en zonas altas de Manchay, donde grupos ilegales buscan tomar posesión mediante violencia.

Según la PNP, al joven se le habría pagado aproximadamente S/ 6,000 por ejecutar el ataque. Este monto coincide con otros casos de sicariato en los que se capta a jóvenes para cometer delitos graves a cambio de dinero.

El caso ha generado preocupación entre vecinos de la zona, debido al incremento de la violencia asociada al tráfico de terrenos. Las autoridades continúan con las investigaciones para acabar con el crimen en Lima y la detección de 'Los Chuckys' de Manchay.